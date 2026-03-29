Таганрог атакують дрони: в житловий будинок прилетіла ракета, — соцмережі (відео)

Надвечір 29 березня у російському Таганрозі оголосили повітряну небезпеку через атаку дронів. Під час відбиття атаки ракета російської ППО влетіла у житловий будинок.

"Ймовірно, ракета від ППО поцілила по житловим будинкам", — йдеться у підписі до відео телеграм-канала "Exilenova+".

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що регіон атакують дрони, проте переклав відповідальність за руйнування на Україну.

"Повітряний удар по Таганрогу спричинив велике горе — один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Медики надають допомогу. Висловлюю глибоке співчуття рідним і близьким загиблого. Надамо всю необхідну допомогу постраждалим. На місці події в зонах падіння уламків БПЛА працюють екстрені служби. Є загоряння та руйнування на землі. Людей евакуйовано. Дані уточнюються", — написав Слюсар.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Таганрогу.

