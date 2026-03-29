Таганрог атакуют дроны: в жилой дом прилетела ракета, — соцсети (видео)

К вечеру 29 марта в российском Таганроге объявили воздушную опасность из-за атаки дронов. Во время отражения атаки ракета российской ПВО влетела в жилой дом.

"Вероятно, ракета от ПВО попала по жилым домам", — говорится в подписи к видео телеграм-канала "Exilenova+".

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что регион атакуют дроны, однако переложил ответственность за разрушения на Украину.

"Воздушный удар по Таганрогу вызвал большое горе — один человек погиб, еще один получил ранения. Медики оказывают помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", — написал Слюсарь.

Відео дня

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Таганрогу.

Напомним, в ночь на 28 марта дроны атаковали завод в Чапаевске, а по НПЗ в Ярославле прилетела ракета.

