БПЛА вдруге за місяць атакували завод "КуйбишевАзот" в Тольятті, — соцмережі (відео)

У ніч на 30 березня ударні безпілотники атакували російське місто Тольятті Самарської області, де уразили хімічний завод "КуйбишевАзот".

Це вже другий удар по цьому підприємству за місяць, пише телеграм-канал "Supernova+".

"Тольятті .. Самарська область .. атаковано велике підприємство хімічної промисловості Росії "КуйбишевАзот" — йдеться у дописі пабліка, до якого прикріплене відео з наслідками удару дронів по підприємству.

Осінтери також підтвердили, що удар прийшовся саме по "КуйбишевАзоту", додавши відповідні позначки на мапі.

Підтвердження ураження "КуйбишевАзоту" від осінтерів Фото: Соцмережі

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев вночі попереджав, що у регіоні оголошено загрозу з боку БПЛА, проте після атаки дописів про наслідки не робив.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ураження "КуйбишевАзоту" в Тольятті.

Відео дня

Зазначимо, що "КуйбишевАзот" — одне з найбільших у Росії підприємств хімічної промисловості. Як великий виробник аміачної селітри та азотної кислоти, підприємство є частиною сировинного ланцюжка для виробництва промислових і військових вибухових речовин.

