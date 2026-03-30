БПЛА вдруге за місяць атакували завод "КуйбишевАзот" в Тольятті, — соцмережі (відео)
У ніч на 30 березня ударні безпілотники атакували російське місто Тольятті Самарської області, де уразили хімічний завод "КуйбишевАзот".
Це вже другий удар по цьому підприємству за місяць, пише телеграм-канал "Supernova+".
"Тольятті .. Самарська область .. атаковано велике підприємство хімічної промисловості Росії "КуйбишевАзот" — йдеться у дописі пабліка, до якого прикріплене відео з наслідками удару дронів по підприємству.
Осінтери також підтвердили, що удар прийшовся саме по "КуйбишевАзоту", додавши відповідні позначки на мапі.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев вночі попереджав, що у регіоні оголошено загрозу з боку БПЛА, проте після атаки дописів про наслідки не робив.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ураження "КуйбишевАзоту" в Тольятті.
Зазначимо, що "КуйбишевАзот" — одне з найбільших у Росії підприємств хімічної промисловості. Як великий виробник аміачної селітри та азотної кислоти, підприємство є частиною сировинного ланцюжка для виробництва промислових і військових вибухових речовин.
Нагадаємо, у ніч на 30 березня дрони атакували металургійний комбінат в тимчасово окупованому Алчевську.
У ніч на 28 березня дрони атакували завод у Чапаєвську, а по НПЗ у Ярославлі прилетіла ракета.