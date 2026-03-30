В Усть-Лузі припинив роботу порт після четвертої атаки БпЛА: горить 60 тисяч тонн керосину, — медіа

У ніч на 29 березня відбулась четверта атака дронів на нафтові порти у Ленінградській області Російської Федерації, і порт Усть-Луга припинив роботу, написало росЗМІ Astra. На відео з місця ураження — кілометровий стовп диму, який здіймається над стратегічним об'єктом РФ. Наскільки серйозні пошкодження у балтійському порту РФ, по якому серійно били українські дрони?

Внаслідок української повітряної атаки у РФ не працює портова інфраструктура, ідеться у дописі росЗМІ у Telegram-каналі. Під удар потрапили устаткування компаній "Усть-Луга Ойл", "Новатєк" та "Портенерго". Згідно з даними журналістів, пошкоджено три резервуари різного призначення. У одному, який належить "Усть-Луга Ойл", зберігали 30 тисяч тонн мазуту, а інших двох, компанії "Новатєк", — по 30 тис. тонн авіакеросину та легкого палива. До всього, дрони зруйнували насосні установки. Крім того, серйозні пошкодження отримали причали "Портенерго", до яких швартувались танкери тіньового флоту РФ для завантаження нафтою.

"Робота порту була призупинена", — запевнило росЗМІ, додавши, що для гасіння пожежі росіяни залучили два пожежних потяги.

Російські журналісти також нагадали наслідки прильотів в ніч на 25 березня. Зокрема, дрони України влучили по трьох танкерах, по п'ятьох резервуарах з пальним, по трьох причалах та по устаткуванню "Новатек". До всього, агентство Reuters 26 березня написало, що Кіріський НПЗ, по якому йшла нафта в Усть-Лугу, також припинив роботу після атаки дронів.

Вибухи у РФ — деталі удару по Усть-Лузі

Зазначимо, Фокус писав про серію вибухів у РФ, коли було гучно у російських балтійських портах у Ленінградській області. Перший удар відбувся 23 березня — дрони вдарили по Приморську: на місці подій зафільмували палаючі резервуари з пальним, над якими здіймалися хмари чорного диму.

Під час наступних атак під удар потрапив порт Усть-Луга — це відбулось 25 березня, 27 березня, 29 березня. В усіх трьох випадках дрони влучили по нафтовому терміналу порту: деякі прильоти стались посеред устаткування для прокачування нафти, деякі — по резервуарах. Крім того, 25 березня БпЛА дістались до Виборга та влучили по патрульному кораблю "Пурга", який потенційно міг стати носієм "Калібрів". До всього, Приморськ ще раз потрапив під удар безпілотників — це сталось 27 березня. В усіх випадках місцева влада звітувала про збиття 50-60 БпЛА і говорила про падіння уламків на території промислових підприємств.

Ще одна ціль українських дронів — нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". Влучання по російському стратегічному підприємству відбулось 25 березня: місцерозташування цілі — на відстані 800-900 км від кордонів України.

Вибухи у РФ — влучання в Усть-Лузі, Приморську, Виборгу, Кіріши 23-29 березня Фото: Google Maps

Українське командування не повідомляло, який засіб ураження відпрацював по нафтових підприємствах РФ у березні 2026 року на березі Балтійського моря. Втім, у мережі з'явились фото літака А-22, який, перетворили на безпілотник та відправили бомбардувати противника.

Нагадуємо, 30 березня стало відомо про нову серію вибухів у РФ: було гучно в районі хімзаводу у Тольятті у Самарській області.