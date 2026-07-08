НПЗ в огне: дроны атаковали завод "Роснефти" в Саратове (видео)

В ночь на 8 июля в российском Саратове прогремела серия взрывов и разразился сильный пожар. Под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру гигантской компании "Роснефть".

Саратовский НПЗ считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Об атаке на объект ночью сообщили OSINT-каналы, показав предположительные кадры ударов БПЛА по заводу.

На видеороликах, которые распространяются в сети, слышны звуки взрывов и видно, как после ударов на месте поднимаются густой дым и разгорается пожар. При этом на момент публикации официальных подтверждений поражения НПЗ не поступало ни от украинских военных, ни от российских властей.

Видео нападения на Саратовский НПЗ этой ночью

Губернатор Саратовской области Роман Бурсагин ранее предупреждал об угрозе, исходящей от беспилотников в регионе. "Росавиация" ввела ограничения на работу аэропорта в Саратове в связи с этой опасностью.

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Чем примечателен Саратовский НПЗ

Саратовский НПЗ, важное нефтеперерабатывающее предприятие российского Поволжья, входит в структуру "Роснефти". Завод производит, в частности, бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, которые используются, в том числе, для обеспечения военной логистики российской армии.

Перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 миллионов тонн нефти в год. Саратовский НПЗ обеспечивает примерно 2,54 % от общего объема нефтепереработки в России.

Напомним, также этой ночью OSINT-каналы сообщали, что дроны, возможно, нанесли удар по военной авиабазе оккупантов в Воронежской области, где после серии взрывов разразился сильный пожар. Там базируются, в частности, истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ.

Накануне командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об успешном поражении 12 танкеров в Азовском море, которые перевозили топливо в оккупированный Крым.