НПЗ у вогні: дрони атакували завод "Роснєфті" у Саратові (відео)

У ніч на 8 липня у російському Саратові прогриміла серія вибухів та здійнялася сильна пожежа. Під ударом опинився великий нафтопереробний завод, що входить до структури компанії-гіганта "Роснєфть".

Саратовський НПЗ вважається одним з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Про атаку на об'єкт уночі повідомили OSINT-канали, показавши ймовірні кадри ударів БпЛА по заводу.

На відеороликах, які поширюють у мережі, чутно звуки вибухів та видно, як після ударів на місці здіймаються сильні дим та пожежа. Водночас офіційних підтверджень ураження НПЗ на момент публікації не було ані від українських військових, ані від російської влади.

Відео атаки на Саратовський НПЗ цієї ночі

Губернатор Саратовської області Роман Бурсагін перед цим попереджав про загрозу безпілотників у регіоні. "Росавіація" запровадила обмеження на роботу аеропорту у Саратові на тлі небезпеки.

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Чим особливий Саратовський НПЗ

Саратовський НПЗ, важливе нафтопереробне підприємство російського Поволжя, входить до структури "Роснєфті". Завод виробляє зокрема бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються у тому числі і для забезпечення військової логістики російської армії.

Переробна потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки у Росії.

Нагадаємо, також цієї ночі OSINT-канали повідомляли, що дрони могли уразити військову авіабазу окупантів у Воронезькій області, де після серії вибухів здійнялася сильна пожежа. Там базуються зокрема винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ.

Напередодні командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про успішне ураження 12 танкерів в Азовському морі, які перевозили пальне до окупованого Криму.