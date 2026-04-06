Порт в огне: как удар по Новороссийску бьет по нефтяным доходам России

Удар по одному из ключевых нефтяных хабов России может изменить не только ситуацию на фронте, но и расклад сил на глобальном энергетическом рынке. Атака на порт в Новороссийске показала: Украина все системнее бьет по главному источнику доходов РФ — экспорту нефти, ставя под удар не только инфраструктуру, но и финансовую устойчивость войны.

В российском городе Новороссийск в ночь на 6 апреля прогремели взрывы: беспилотники атаковали портовую инфраструктуру, которая является одной из ключевых для экспорта российской нефти. В результате ударов возник масштабный пожар, а также зафиксировано попадание в жилой дом.

По данным мониторинговых каналов и OSINT-аналитиков, под удар попали сразу несколько критических объектов порта. Наибольшие повреждения получил один из нефтяных причалов — там после попадания произошел разлив нефти и вспыхнул пожар. Также сообщается о поражении еще одного причала и элементов инфраструктуры, обеспечивающих перекачку и учет нефти.

Эксперты отмечают, что одновременное повреждение ключевых узлов может фактически парализовать отгрузку нефти с этого направления. А это, в свою очередь, бьет по доходам России от экспорта энергоресурсов, которые остаются одним из главных источников финансирования войны.

Новороссийск является одним из ключевых экспортных хабов российской нефти — через него проходит значительная часть морских поставок. По оценкам, порт обеспечивает до пятой части всего нефтяного экспорта РФ, что делает его стратегической целью.

Украинское военное командование официально атаку не комментировало. В то же время подобные удары по логистической и энергетической инфраструктуре РФ в последнее время становятся системными — ранее сообщалось об атаках на другие порты, нефтеперерабатывающие заводы и базы хранения дронов.

Черноморские ворота нефти: почему Новороссийск критичен для экспорта РФ

Порт в Новороссийске — это ключевой центр экспорта российской нефти на Черном море, через который проходит значительная часть морских поставок энергоресурсов. Его роль в российской экономике критична: именно здесь сходятся основные потоки сырья, идущие на внешние рынки.

По оценкам отрасли, Новороссийск обеспечивает около 20% всего морского экспорта нефти РФ. В 2024 году через порт прошло более 90 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что делает его одним из крупнейших энергетических хабов региона.

Отдельно стоит выделить структуру этих потоков. Непосредственно российская нефть составляет около 30 млн тонн в год, тогда как еще 60-70 млн тонн приходится на транзит через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует сырье из Казахстана к черноморским терминалам.

В ежедневном измерении это выглядит как непрерывный экспортный поток: через порт проходит примерно 700-750 тысяч баррелей нефти в сутки. Такой объем обеспечивается активной работой терминалов — отдельные причалы могут обслуживать до 35-40 танкеров в месяц, поддерживая стабильный ритм отгрузок.

Фактически Новороссийск выполняет роль "южных ворот" российского нефтяного экспорта. Его значение выходит за пределы внутренней экономики РФ: из-за зависимости глобального рынка от черноморских поставок любые перебои в работе порта — от атак до технических инцидентов — могут влиять не только на доходы России, но и на мировые цены на нефть.

Именно поэтому этот порт остается одной из наиболее стратегически важных и одновременно уязвимых точек энергетической инфраструктуры РФ.

"Это один из самых болезненных ударов": что означает атака по Новороссийску

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что под ударом оказался один из ключевых элементов российской нефтяной инфраструктуры — терминал "Шесхарис", крупнейший нефтеналивной объект на Черном море.

По его словам, предварительно зафиксировано поражение по меньшей мере двух причалов — №1 и №2, а также объектов запорной арматуры трубопроводной системы. Кроме того, на территории терминала возникло сразу несколько масштабных пожаров, которые подтверждаются видео местных жителей.

"По этому объекту уже наносили удары ранее — как воздушными дронами, так и морскими. Но нынешний уровень повреждений, вероятно, является самым большим за все время полномасштабной войны", — говорит Фокусу Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что в случае потери функциональности этого терминала Россия получит серьезный удар по своим экспортным возможностям. В частности, это может сделать малоэффективным использование так называемого "теневого флота", поскольку возникнет дефицит ресурсов для загрузки танкеров в Черном море.

По мнению Коваленко, нынешние удары являются частью системной стратегии Украины — уничтожение нефтяной инфраструктуры РФ как источника финансирования войны. Особенно это актуально на фоне ситуации на Ближнем Востоке, где рост цен на нефть приносит России дополнительные сверхприбыли.

"Вопрос в том, какими будут эти сверхприбыли, если их придется тратить на постоянное восстановление поврежденной инфраструктуры", — объясняет он.

Относительно характера атаки, эксперт считает, что основной удар был нанесен воздушными дронами средней дальности (Middle Strike), тогда как использование FPV-дронов на таких расстояниях менее вероятно из-за сложности организации управления.

Коваленко прогнозирует, что удары по этому направлению продолжатся. По его словам, Украина и в дальнейшем будет атаковать не только Новороссийск, но и другие ключевые экспортные узлы — в частности порты в Усть-Луге и Приморске.

Он также обращает внимание, что, несмотря на призывы отдельных западных партнеров ограничить такие удары из-за влияния на мировые цены на нефть, Украина продолжает реализовывать собственную стратегию.

"Без поступления валюты от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать войну. Для нас важно истощать ее не только на поле боя, но и экономически", — отмечает эксперт.

По его оценке, в перспективе Украина может масштабировать атаки и на другие элементы энергетической инфраструктуры РФ, в частности газотранспортную систему. Главная цель — постепенно вывести из строя нефтеперерабатывающую отрасль европейской части России, которая является наиболее модернизированной и ориентированной на экспорт.

При этом эксперт подчеркивает, что Новороссийск является хорошо защищенным городом с мощной системой ПВО, однако даже такие объекты уже удается поражать. Это, по его словам, свидетельствует о росте возможностей Украины наносить удары вглубь российской территории.

