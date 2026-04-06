Порт у вогні: як удар по Новоросійську б'є по нафтових доходах Росії

Удар по одному з ключових нафтових хабів Росії може змінити не лише ситуацію на фронті, а й розклад сил на глобальному енергетичному ринку. Атака на порт у Новоросійську показала: Україна дедалі системніше б'є по головному джерелу доходів РФ — експорту нафти, ставлячи під удар не лише інфраструктуру, а й фінансову стійкість війни.

У російському місті Новоросійськ у ніч на 6 квітня пролунали вибухи: безпілотники атакували портову інфраструктуру, яка є однією з ключових для експорту російської нафти. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, а також зафіксовано влучання в житловий будинок.

За даними моніторингових каналів і OSINT-аналітиків, під удар потрапили одразу кілька критичних об'єктів порту. Найбільших пошкоджень зазнав один із нафтових причалів — там після влучання стався розлив нафти та спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження ще одного причалу та елементів інфраструктури, що забезпечують перекачування й облік нафти.

Відео дня

Експерти зазначають, що одночасне пошкодження ключових вузлів може фактично паралізувати відвантаження нафти з цього напрямку. А це, своєю чергою, б'є по доходах Росії від експорту енергоресурсів, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни.

Новоросійськ є одним із ключових експортних хабів російської нафти — через нього проходить значна частина морських постачань. За оцінками, порт забезпечує до п'ятої частини всього нафтового експорту РФ, що робить його стратегічною ціллю.

Українське військове командування офіційно атаку не коментувало. Водночас подібні удари по логістичній і енергетичній інфраструктурі РФ останнім часом стають системними — раніше повідомлялося про атаки на інші порти, нафтопереробні заводи та бази зберігання дронів.

Чорноморські ворота нафти: чому Новоросійськ критичний для експорту РФ

Порт у Новоросійську — це ключовий центр експорту російської нафти на Чорному морі, через який проходить значна частина морських постачань енергоресурсів. Його роль у російській економіці критична: саме тут сходяться основні потоки сировини, що йдуть на зовнішні ринки.

За оцінками галузі, Новоросійськ забезпечує близько 20% усього морського експорту нафти РФ. У 2024 році через порт пройшло понад 90 млн тонн нафти й нафтопродуктів, що робить його одним із найбільших енергетичних хабів регіону.

Окремо варто виділити структуру цих потоків. Безпосередньо російська нафта становить близько 30 млн тонн на рік, тоді як ще 60–70 млн тонн припадає на транзит через інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує сировину з Казахстану до чорноморських терміналів.

У щоденному вимірі це виглядає як безперервний експортний потік: через порт проходить приблизно 700–750 тисяч барелів нафти на добу. Такий обсяг забезпечується активною роботою терміналів — окремі причали можуть обслуговувати до 35–40 танкерів на місяць, підтримуючи стабільний ритм відвантажень.

Фактично Новоросійськ виконує роль "південних воріт" російського нафтового експорту. Його значення виходить за межі внутрішньої економіки РФ: через залежність глобального ринку від чорноморських поставок будь-які перебої в роботі порту — від атак до технічних інцидентів — можуть впливати не лише на доходи Росії, а й на світові ціни на нафту.

Саме тому цей порт залишається однією з найбільш стратегічно важливих і водночас вразливих точок енергетичної інфраструктури РФ.

"Це один із найболючіших ударів": що означає атака по Новоросійську

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що під ударом опинився один із ключових елементів російської нафтової інфраструктури — термінал "Шесхарис", найбільший нафтоналивний об'єкт на Чорному морі.

За його словами, попередньо зафіксовано ураження щонайменше двох причалів — №1 і №2, а також об'єктів запірної арматури трубопровідної системи. Крім того, на території термінала виникло одразу кілька масштабних пожеж, які підтверджуються відео місцевих жителів.

"По цьому об'єкту вже завдавали ударів раніше — як повітряними дронами, так і морськими. Але нинішній рівень пошкоджень, імовірно, є найбільшим за весь час повномасштабної війни", — каже Фокусу Коваленко.

Експерт підкреслює, що у разі втрати функціональності цього термінала Росія зазнає серйозного удару по своїх експортних можливостях. Зокрема, це може зробити малоефективним використання так званого "тіньового флоту", оскільки виникне дефіцит ресурсів для завантаження танкерів у Чорному морі.

На думку Коваленка, нинішні удари є частиною системної стратегії України — знищення нафтової інфраструктури РФ як джерела фінансування війни. Особливо це актуально на тлі ситуації на Близькому Сході, де зростання цін на нафту приносить Росії додаткові надприбутки.

"Питання в тому, якими будуть ці надприбутки, якщо їх доведеться витрачати на постійне відновлення пошкодженої інфраструктури", — пояснює він.

Щодо характеру атаки, експерт вважає, що основний удар було завдано повітряними дронами середньої дальності (Middle Strike), тоді як використання FPV-дронів на таких відстанях є менш імовірним через складність організації управління.

Коваленко прогнозує, що удари по цьому напрямку продовжаться. За його словами, Україна й надалі буде атакувати не лише Новоросійськ, а й інші ключові експортні вузли — зокрема порти в Усть-Лузі та Приморську.

Він також звертає увагу, що, попри заклики окремих західних партнерів обмежити такі удари через вплив на світові ціни на нафту, Україна продовжує реалізовувати власну стратегію.

"Без надходження валюти від експорту нафти Росія не зможе підтримувати війну. Для нас важливо виснажувати її не лише на полі бою, а й економічно", — наголошує експерт.

За його оцінкою, у перспективі Україна може масштабувати атаки й на інші елементи енергетичної інфраструктури РФ, зокрема газотранспортну систему. Головна мета — поступово вивести з ладу нафтопереробну галузь європейської частини Росії, яка є найбільш модернізованою й орієнтованою на експорт.

Водночас експерт підкреслює, що Новоросійськ є добре захищеним містом із потужною системою ППО, однак навіть такі об'єкти вже вдається уражати. Це, за його словами, свідчить про зростання можливостей України завдавати ударів углиб російської території.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Також Фокус писав, що на тлі загострення на Близькому Сході у світі посилюються побоювання нової нафтової кризи.