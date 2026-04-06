Украинские военные ударили по носителю "Калибров" в Новороссийске (видео)

Украинские военные Сил беспилотных систем в ночь на 6 апреля атаковали порт в Новороссийске. В частности, там был поражен фрегат "Адмирал Макаров", который работал как ПВО.

В то же время с этого судна также осуществляются пуски крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, который опубликовал видео атаки.

Также целью украинских дронов стала буровая установка "Сиваш".

Операция по атаке на фрегат реализована подразделениями первого отдельного центра Сил Беспилотных Систем, спланирована и координирована СБУ. Степень повреждений устанавливается разведкой.

Зато удар по буровой установке "Сиваш" нанесли военные 413-го отдельного подразделения "Рейд" вместе с силами глубинного поражения ВМС.

Сначала сообщалось, что был поражен корабль "Адмирал Григорович". Однако впоследствии командующий Сил беспилотных систем уточнил, что поражено было другое судно — "Адмирал Макаров".

OSINT-каналы предполагали, что могло быть поражено другое судно

2 марта 2026 года после атаки на порт в Новороссийске мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщала о возможном поражении судна "Адмирал Григорович". Однако там добавляли, что обычно "Адмирал Григоворич" базируется в Средиземном море.

Волонтеры OSINT-сообщества также обращают внимание, что "Адмирал Григорович" находится в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Зато, по их мнению, мог быть поражен другой фрегат проекта 11356Р, а именно "Адмирал Макаров" или "Адмирал Эссен", находящийся в Новороссийске. При этом "Адмирал Эссен" был поражен во время атаки в начале марта, утверждают волонтеры.

Об этом пишет и другой OSINT-канал "Exilenova+". В итоге "Мадьяр" подтвердил, что поражен был не фрегат "Адмирал Григорович", а "Адмирал Макаров".

"Адмирал Макаров" — что известно

"Адмирал Макаров" — военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", флагман ЧФ РФ и один из самых новых кораблей российского флота.

Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области, военный преступник и коллаборационист с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

Фрегат был спущен на воду в сентябре 2015 года.

В 2018 судно использовалось российскими войсками для боевых действий в Сирии. После начала полномасштабной войны фрегат бил "Калибрами" по Украине".

Во время атаки на корабли Черноморского флота 29 октября 2022 года надводными дронами и БПЛА сообщалось о выводе из строя второго флагмана Черноморского флота, ракетных катеров, тральщика и большого десантного корабля.

Расследователи группы GeoConfirmed пришли к выводу, что беспилотники поразили в бухте Севастополя по меньшей мере три российских корабля, среди них — "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец". Впоследствии появились снимки судна "Адмирал Макаров" со спутника: судно стало правым бортом к причалу, чтобы не было заметно ремонт повреждений.

Ранее стало известно, что в Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. Кроме того, во время атаки было зафиксировано попадание в жилую многоэтажку.

В то же время о поражении корабля в порту Новороссийск не было известно.

