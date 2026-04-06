Українські військові вдарили по носію "Калібрів" у Новоросійську (відео)

Українські військові Сил безпілотних систем в ніч на 6 квітня атакували порт в Новоросійську. Зокрема, там було уражено фрегат "Адмірал Макаров", який працював як ППО.

Водночас з цього судна також здійснюються пуски крилатих ракет "Калібр". Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, який опублікував відео атаки.

Також ціллю українських дронів стала бурова установка "Сиваш".

Операцію з атаки на фрегат реалізовано підрозділами першого окремого центру Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ. Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

Натомість удар по буровій установці "Сиваш" завдали військові 413-го окремого підрозділу "Рейд" разом з силами глибинного ураження ВМС.

Спершу повідомлялося, що було уражено корабель "Адмірал Григорович". Однак згодом командувач Сил безпілотних систем уточнив, що уражено було інше судно — "Адмірал Макаров".

Відео дня

OSINT-канали припускали, що могло бути уражено інше судно

2 березня 2026 року після атаки на порт в Новоросійську моніторингова група "Крымский ветер" повідомляла про можливе ураження судна "Адмірал Григорович". Однак там додавали, що зазвичай "Адмірал Григоворич" базується у Середземному морі.

Волонтери OSINT-спільноти також звертають увагу, що "Адмірал Григорович" знаходиться в складі оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі. Натомість, на їхню думку, могло бути уражено інший фрегат проєкту 11356Р, а саме "Адмірал Макаров" або ж "Адмірал Ессен", що знаходиться в Новоросійську. При цьому "Адмірал Ессен" було уражено під час атаки на початку березня, стверджують волонтери.

Про це пише і інший OSINT-канал "Exilenova+". У підсумку "Мадяр" підтвердив, що уражено було не фрегат "Адмірал Григорович", а "Адмірал Макаров".

"Адмірал Макаров" — що відомо

"Адмірал Макаров" — військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман ЧФ РФ і один із найновіших кораблів російського флоту.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Фрегат було спущено на воду у вересні 2015 року.

У 2018 судно використовувалося російськими військами для бойових дій у Сирії. Після початку повномасштабної війни фрегат бив "Калібрами" по Україні".

Під час атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня 2022 року надводними дронами та БПЛА повідомлялося про виведення з ладу другого флагмана Чорноморського флоту, ракетних катерів, тральщика та великого десантного корабля.

Розслідувачі групи GeoConfirmed дійшли висновку, що безпілотники вразили в бухті Севастополя щонайменше три російські кораблі, серед них — "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Голубець". Згодом з'явилися знімки судна "Адмірал Макаров" з супутника: судно стало правим бортом до причалу, щоб не було помітно ремонт пошкоджень.

Раніше стало відомо, що у Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Крім того, під час атаки було зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

Водночас про ураження корабля у порту Новоросійськ не було відомо.

