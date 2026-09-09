Рекорд на 3200 км: діпстрайки України атакували завод у Новому Уренгої (відео)

На відстані близько 3000 км від України почалась пожежа у Новому Уренгої, повідомили у мережі. На відео з місця подій — підприємство газової сфери, устаткування якого охоплене вогнем. Що сталось у глибокому тилу Росії внаслідок можливого влучання українського діпстрайка, який обійшов Уральські гори та дістав до Сибіру?

Інформація про вибухи та пожежу у Новому Уренгої в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) РФ о 16:49 з'явились у Telegram-каналі Exilenova+. При цьому зауважується, що засіб ураження летів до цілі "цілий день" і ось нарешті "дійшов". Місцеві жителі заполонили мережу відео з точки влучання: бачимо дим та вогонь з усіх ракурсів. Один за свідків показав панораму міста та хмару диму в небі, пояснивши, що "завод ось там і він горить". Далі росіянин уточнив, що відбувався скид газу, який "нікуди не іде".

Тим часом у мережі додали, що могло статись атака на Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ). Вказано, що потужність ЗПКТ — 19,5 млн тонн сировини на рік, і що це ключове регіональне підприємство газової сфери.

Відео дня

Відстань від Нового Уренгою до України по прямій — близько 2900 км. При цьому на Google Maps бачимо, що для удару по цілі засіб ураження не міг летіти по-прямій, а мав би обійти Уральські гори. Крім того, на тисячокілометровому шляху дрон/ракета обійшли усі засоби ППО, встановлені росіянами.

Вибух у РФ — яка відстань до Нового Уренгоя Фото: Скриншот

Вибух у РФ — деталі атаки у Новому Уренгої 9 вересня

Деякі деталі щодо вибуху у РФ та атаки у Новому Уренгої 9 вересня навели у Telegram-каналі компанії Fire Point. У дописі натякнули, що працював засіб ураження цієї компанії, який пролетів "понад 3300 км та успішно уразив ціль". У першому повідомленні не вказано, про який саме виріб ідеться: про далекобійний дрон FP-1, який після модернізації летить на 1600-3400 км, або крилата ракета Flamingo, заявлена дальність якої складає 3000 км. У наступному — прямо вказано, що ідеться про дрон FP-1, який пролетів рекордну відстань до цілі.

"Дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження. Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються", — ідеться у дописі.

Вибух у РФ — Fire Point про удар по заводу у Новому Уренгої 9 вересня Фото: Скриншот

Вибух у РФ — Fire Point про FP-1 у Новому Уренгої 9 вересня Фото: Скриншот

Губернатор ЯНАО Дмитро Артюхов о 17:07 написав, що справді сталась атака дронів на промисловий об'єкт у Новому Уренгої. Посадовець запевнив, що влучання не було і що на території невказаного заводу упали "уламки". Зі слів Артюхова, на території об'єкта почалась пожежа, а поранених та загиблих немає. Крім того, з'явилась редакція помічника Артюхова Артема Жога, який заявив, що персонал вчасно евакуювали й що відбулась атака на об'єкт паливно-енергетичного комплексу Ямала.

Вибух у РФ — губернатор Артюхов про удар по заводу у Новомиу Уренгої 9 вересня Фото: Скриншот

Українське командування поки не інформувало про можливий наліт дронів чи інших засобі ураження на Новий Уренгой 9 вересня. Міноборони РФ зранку писало про атаку БпЛА ЗСУ: нарахували начебто 596 дронів, які 11 російським регіонам, при цьому ЯНАО не згадується.

Зазначимо, 9 вересня Сили оборони вдарили по російському порту Новоросійські на Чорному морі. Згодом стало відомо, що влучили по ракетоносію "Калібрів", який бере участь в ударах по Україні.

Нагадуємо, у вересні стався наліт дронів на Москву і західні медіа написали, що може іти мова про початок операції M&M's з блокування російських аеропортів.