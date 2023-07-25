"Пью таблетки, чтобы выжить": экс-военком Борисов на суде показал свои ранения (видео)

Бывший начальник Одесского областного ТЦК объяснил выезд за границу "обследованием у турецкого хирурга". Также он рассказал, как терял сознание от выстрелов другого военнослужащего.

Related video

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов во время судебного заседания пожаловался на состояние здоровья после многочисленных ранений. Об этом 25 июля сообщила корреспондентка медиа "Мы-Украина".

По данным СМИ, бывший военком начал показывать присутствующим на суде свои травмы и "последствия обстрела". Также он объяснил, что пьет таблетки, "чтобы выжить".

"Дорогие. Иначе умру", — подчеркнул Борисов.

Мужчина отметил, что на выезд за границу "получил разрешение". Он объяснил, что ездил в Турцию за собственные средства на обследование у хирурга.

"Однако откуда у него деньги, так и не объяснил", — добавили в медиа.

На видео можно увидеть, как Борисов рассказывает о пережитом нападении. По словам бывшего военкома, в него по меньшей мере шесть раз стрелял полковник Гудзь. После четвертого выстрела мужчина якобы начал терять сознание.

Вероятно, Борисов говорил о Валерии Гудзь — полковнике ВСУ, награжденном званием Героя Украины.

Напомним, 22 июля Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Кроме того, бывшему начальнику Одесского ТЦК инкриминируют умышленное уклонение от несения службы и неявку вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Недавно, 24 июля, мужчину задержали в Киеве. По данным правоохранителей, он пытался скрыться от следствия и использовал конспирацию — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и тому подобное.

Информация Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) свидетельствует об обогащении бывшего военкома на сумму более 188 миллионов гривен. Борисову может грозить заключение на 10 лет.