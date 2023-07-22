"Унижает наших героев": одесскому военкому Борисову объявили о подозрениях (видео)

Если вину одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в совершении сразу трех преступлений, докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Военкому Евгению Борисову, у которого обнаружили имущество в Испании, сообщили о подозрении в незаконном обогащение. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в субботу, 22 июля.

О подозрении бывший начальник Одесского ТЦК услышал от сотрудников Государственного бюро безопасности. Кроме незаконного обогащения, Борисову инкриминирует еще и умышленное уклонение от несения службы. В этом же списке — неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Если вина Евгения Борисова будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Заметим, что инцидент с одесским военкомом даже стал темой вечернего обращения президента Владимира Зеленского. Украинский лидер в субботу, 22 июля, рассказал о том, что правоохранители уже выступили перед ним с докладом о "деле Борисова". Президент подчеркнул, что такое дело и подобные ему не должны завершиться просто увольнением виновного. Поэтому сейчас компетентные органы продолжают все необходимые экспертизы и проверки, чтобы собрать полностью все доказательство.

Кроме этого Владимир Зеленский сделал упор на том, что сейчас проверки на нарушения проходят во всех центрах территориальной комплектации в стране. Потому как каждый такой инцидент, по словам политика, — проявление глубочайшего неуважения к украинским военным.

Напомним, 19 июля глава НАПК сообщил о том, что одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн. Новиков заявил, что будут проверять всех руководителей, возглавляющих территориальные центры комплектования. На сегодня есть выводы относительно главы Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова. Выяснилось, что мужчина владеет имуществом суммарной стоимостью 188 млн грн. Из них более 150 млн грн (или 5,7 млн евро) — цена виллы в Испании.

24 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский снял с должности военкома Борисова. В отношении должностных лиц открыли производство следователи ГБР.