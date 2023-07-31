Продал бесплатное ПО: бизнесмен из Киева присвоил 7 миллионов воинской части, — ГБР
По данным расследования, частный предприниматель взял дополнительную плату за операционную систему компьютеров, хотя оказалось, что эта система уже включалась в комплектацию от производителя.
Сотрудники Государственного бюро расследований выразили подозрения в адрес частного предпринимателя из столицы Украины, который якобы обманул на сумму почти 7 миллионов гривен одну из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным правоохранительных органов, выяснилось, что предприниматель заключил сделку с воинской частью на поставку 1500 компьютеров и комплектующих. В процессе сделки он взял дополнительную плату за операционную систему компьютеров, хотя оказалось, что эта система уже включалась в комплектацию от производителя.
Подозреваемый заверил военных, что операционную систему к компьютерам заказывал отдельно и как "доказательство" предоставил фиктивную поддельную
"Так фигурант ввел в заблуждение представителей воинской части и заставил их потратить дополнительные 7 млн грн из государственного бюджета", — добавили в ДБР.
Предпринимателя подозревают в совершении мошенничества путем обмана и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. За такое преступление ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет, а также конфискация его имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, 27 июля стало известно, что суд наложил арест на имущество и деньги, принадлежащие бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову и его родственникам. Борисова подозревают в незаконном обогащении.
А также 28 июля глава Ровненского областного территориально центра социальной поддержки и комплектования Сергей Луцюк, подозреваемый в избиении военного, был арестован по решению суда (помещен в СИЗО).