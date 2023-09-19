2-річна донька стала сиротою: окупанти вбили молоде подружжя на Херсонщині

Наступного дня після викрадення тіло Анастасії знайшли на трасі, а її чоловіка Валерія — поблизу у лісіпосадці. Родичі вбитих зазначають, що подружжя викрали через відмову отримувати паспорт РФ.

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На окупованій Херсонщині російські військові викрали і вбили молоде подружжя Анастасію і Валерія Саксаганських з села Малі Копані. Інформацію про загибель пари повідомила на своїй сторінці у Фейсбук колега Анастасії Антоніна Пшенична, акушерка-гінекологиня Херсонського міського перинатального центру.

За її словами, 15 вересня 2023 року в селі Малі Копані російські окупанти викрали з власного будинку та вбили молоде подружжя 34-річного Валерія та 26-річну Анастасію Саксаганських.

"Нажаль, їх безжалісно вбили. Сиротою залишилась їх дворічна донечка Маргарита. Особисто від себе додам, що Настя була сонечком у нашому колективі, завжди усміхнена та життєрадісна. Легких вам хмаринок та Царства Небесного", — написала Антоніна Пшенична.

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Як повідомляє Центр журналістських розслідувань Антоніна Пшенична розповіла, що розмовляла з рідними вбитих. За їхніми словами, подружжя викрали через відмову отримувати російський паспорт і співпрацювати з окупаційною владою.

"Всі їхні родичі і знайомі, які залишилися в селі, пішли на співпрацю. А вони не захотіли, і їх за це вбили. Тіло Анастасії знайшли біля траси наступного дня після викрадення, а тіло чоловіка десь у посадці", – сказала Антоніна Пшенична.

Інформацію про викрадення подружжя підтвердили в Голопристанській міській раді. Там повідомили, що це сталося біля першої години ночі 16 вересня в селі Малі Копані, а після викрадення батьків 2-річна донька подружжя Маргарита понад 12 годин перебувала сама.

"Нещодавно у окупантів відбулась чергова ротація і до Голопристанської громади заїхали дуже жорстокі російські військові. Вони тероризують людей, тож усі, хто тільки може, намагається навіть не виходити на вулицю. Відомо, що тіло Анастасії знайшли в селі Раденськ Олешківської громади. Її розстріляли. Що сталося з Валерієм – поки достеменно невідомо", – розповіли представники Голопристанської міськради.

Нагадаємо, що окупанти вбили 16-річного підлітка в Бердянську Тиграна Оганесяна. У соцмережах з'явилося відео, яке записував сам Тигран. На ньому він каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня російські загарбники вбили неповнолітнього хлопця та 20-річну дівчину у Сватівському районі Луганської області.