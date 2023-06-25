"Слава Україні! Це смерть, пацани": окупанти вбили 16-річного підлітка в Бердянську

Молоді українські активісти, за словами проросійських ЗМІ, почали стріляти з автоматів по відпочивальниках на набережній Бердянська, через що були "знищені".

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За інформацією проросійських ЗМІ, унаслідок вечірньої перестрілки 24 червня в тимчасово окупованому Бердянську загинули два "проукраїнські терористи", одному з яких було 16 років. Про це 24 червня повідомляє Telegram-канал російського воєнкора Володимира Рогова.

"Приблизно о 19 годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. У результаті злагоджених і оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені. Наразі відомо, що одним з них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян", — повідомляє канал.

За інформацією Telegram-каналу "БердянсЬк Сегодня" інформація про смерть українського активіста Тиграна Оганесяна підтверджується через поширене напередодні відео в соціальних мережах.

"У соцмережах з'явилося відео, яке записував сам Тигран. На ньому видно, що він з автоматом і в тактичних рукавичках. На ньому він каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". У соцмережах воно підписане, як відео хлопця, який разом з другом зарізали місцевого поліцейського і застрелили окупанта", — зазначено в повідомленні.

Особу другого вбитого російськими окупантами українця поки що не встановлено.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що РФ відмовляється повертати в Україну 14-річну дівчинку, яку незаконно депортували. Проти неї окупантами було відкрито судову справу.

Також нагадаємо, наприкінці травня російські загарбники вбили неповнолітнього хлопця та 20-річну дівчину у Сватівському районі. Луганської області, оскільки використовують дітей як живий щит.