"Тримають у полоні": в РФ хочуть судити 14-річну дівчинку, щоб не повертати її до України

Омбудсмен Дмитро Лубiнець вважає, що подібна поведінка окупантів вкрай цинічна і ООН час бути не лише "стурбованими", а й створити дієвий механізм повернення дітей додому.

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Росія відмовляється повертати в Україну 14-річного підлітка, якого незаконно депортували. Проти дівчинки окупантами було відкрито судову справу. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубiнець у ефірі телемарафону 29 квітня.

За його словами, саме суд є ключовою "причиною", чому росіяни відмовили у поверненні дитини назад до України. Ба більше, 14-річну дівчинку без дозволу батьків оглядали лікарі, а тепер до неї взагалі не пускають інших українських дітей.

"Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – ред.) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали цілком свідомо росіяни. Вони свідомо її тримають фактично у полоні. Оскільки коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то нібито Росія відкрила там кримінальне провадження проти неї", — зазначив він.

До завершення "судової справи", як розповів далі омбудсмен, дитину повернути не вийде, адже росіяни налаштовані рішуче. Після цього в ООН мають бути не лише "глибоко стурбовані", а й створити дієвий механізм, який дозволяв би повертати незаконно депортованих дітей. Це можуть бути спеціальні місії, які б займалися виключно цим питанням.

"Тільки вдумайтеся в цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу лише для того, щоб не віддати українську дівчинку", — продовжив Дмитро Лубiнець.

Нагадаємо, 18 квітня Дмитро Лубiнець відреагував на зiзнання "вагнерівців" у вбивстві дітей. За його словами, лише за офіційними даними внаслідок війни в Україні загинуло 470 дітей, а ще понад 19 тисяч неповнолітніх громадян депортовано країною-агресором.