"Мають бути покарані": Лубінець відреагував на зізнання "вагнерівців" у вбивстві дітей

За словами омбудсмана, тільки за офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей, а ще понад 19 тисяч неповнолітніх громадян депортовані країною-агресором.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував зізнання колишніх "вагнерівців" у вбивствах українців усіх вікових груп. Про це топпосадовець написав у своїх соцмережах 17 квітня.

"Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх — ідентифіковані", — заявив омбудсман.

Він наголосив, що у разі підтвердження скоєння загарбниками умисного вбивства дітей винні мають бути справедливо покарані за свої воєнні злочини.

Також посадовець навів статистику, що стосується загиблих, зниклих та вивезених дітей. На його думку, насправді таких випадків може бути значно більше, ніж зафіксовано.

"Тільки за офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей, 407 — зниклі безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором. Проте ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими", — написав Лубінець.

Омбудсман підкреслив, що РФ — країна-терорист.

Нагадаємо, 17 квітня розслідувачі оприлюднили запис розмови з колишнім найманцем ПВК "Вагнер" Азаматом Улдаровим. Чоловік зізнався, що розстріляв в Україні дитину віком 5-6 років. Він розповів, як загарбники "зачищали" Соледар та Бахмут.

Голова ПВК Євген Пригожин відреагував на заяву Улдарова, заперечивши розстріли дітей. Він наголосив, що російські війська "рятують" місцевих.

Заяву екснайманця вже коментували в Україні. Голова ОП Андрій Єрмак назвав росіян "біологічним сміттям цього світу".