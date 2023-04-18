"Должны быть наказаны": Лубинец отреагировал на признания "вагнеровцев" в убийстве детей

По словам омбудсмана, только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, а еще более 19 тысяч несовершеннолетних граждан депортированы страной-агрессором.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал признание бывших "вагнеровцев" в убийствах украинцев всех возрастов. Об этом топ-чиновник написал в своих соцсетях 17 апреля.

"Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их лица — идентифицированы", — заявил омбудсман.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения совершения захватчиками умышленного убийства детей виновные должны быть справедливо наказаны за свои военные преступления.

Также чиновник привел статистику, касающуюся погибших, пропавших и вывезенных детей. По его мнению, на самом деле таких случаев может быть гораздо больше, чем зафиксировано.

"Только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, 407 — пропавшие без вести, 19 384 ребенка — депортированы страной-агрессором. Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше", — написал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что РФ – страна-террорист.

Напомним, 17 апреля расследователи обнародовали запись разговора с бывшим наемником ЧВК "Вагнер" Азаматом Улдаровым. Мужчина признался, что расстрелял в Украине ребенка в возрасте 5-6 лет. Он рассказал, как захватчики "зачищали" Соледар и Бахмут.

Глава ЧВК Евгений Пригожин отреагировал на заявление Улдарова, отрицая расстрелы детей. Он подчеркнул, что российские войска "спасают" местных жителей.

Заявление экс-наемника уже комментировали в Украине. Глава ОП Андрей Ермак назвал россиян "биологическим мусором этого мира".