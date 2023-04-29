"Держат в плену": в РФ хотят судить 14-летнюю девочку, чтобы не возвращать ее в Украину

Омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что подобное поведение оккупантов крайне цинично и ООН пора быть не только "обеспокоенными", но и создать действенный механизм по возвращению детей домой.

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Российская Федерация отказывается возвращать в Украину 14-летнего подростка, которого незаконно депортировали. Против девочки оккупантами было открыто судебное дело. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона 29 апреля.

По его словам, именно суд является ключевой "причиной", почему россияне отказали в возвращении ребенка обратно в Украину. Более того, 14-летнюю девочку без разрешения родителей осматривали врачи, а теперь к ней и вовсе не пускают других украинских детей.

"Мы показали (на заседании Совбеза ООН – ред.) фото этой девочки. Ей 14 лет, и ее забрали совершенно сознательно россияне. Они сознательно ее держат фактически в плену. Поскольку когда мы начали заниматься вопросом ее возвращения домой, то Россия якобы открыла там уголовное производство против нее", — отметил он.

До завершения "судебного дела", как рассказал далее омбудсмен, ребенка вернуть не получится, ведь россияне настроены решительно. После этого в ООН должны быть не только "глубоко обеспокоены", но и создать действенный механизм, который бы позволял возвращать незаконно депортированных детей. Это могут быть специальные миссии, которые занимались бы исключительно этим вопросом.

"Только вдумайтесь в цинизм: мама в Украине, она разыскивает своего ребенка, и россияне, зная это, придумывают какое-нибудь судебное дело — только для того, чтобы не отдать украинскую девочку", — продолжил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 18 апреля Дмитрий Лубинец отреагировал на признания "вагнеровцев" в убийстве детей. По его словам, только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, а еще более 19 тысяч несовершеннолетних граждан депортированы страной-агрессором.