"Відбувалися тортури": нардеп Дубінський на суді заявив, що в СІЗО йому зламали два ребра (відео)

Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram-каналі парламентарія, Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам у внесенні інформації до ЄРДР про тортури і побиття. Раніше в поліції заявляли, що судмедекспертиза не показала побоїв.

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Нардеп Олександр Дубінський заявив, що йому зламали три ребра в Київському СІЗО, де відбувається його тримання під вартою в межах провадження за підозрою в державній зраді. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому 7 грудня в Telegram-каналі парламентарія.

"У мене зламані десяте й одинадцяте ребро з лівого боку. Це фактично встановлює тортури, які відбувалися", — заявив Дубінський у залі суду.

У повідомленні на каналі Дубінського також ідеться про те, що Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам у внесенні інформації до ЄРДР щодо тортур і побиття Дубінського, які нібито мали місце у слідчому ізоляторі.

Побиття Дубінського в СІЗО — що кажуть у поліції

2 грудня адвокати нардепа Олександра Дубінського повідомили, що їхнього клієнта побили в Київському СІЗО. На місце прибула "швидка". Медики констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Наступного дня, 3 грудня, у поліції Києва заявили, що повідомлення про побиття Дубінського не пошкодилося після проведення судово-медичної експертизи.

Справа Дубінського

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу.

За даними слідства, Дубінський був відомий на прізвисько "Буратіно" і, імовірно, його використовували російські агенти для дестабілізації обстановки в країні, проведення інформаційних операцій проти учасників Революції Гідності та здійснення впливу на президентські вибори у США.