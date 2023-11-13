Від фейків про Майдан до держзради: чому за Дубінського взялася СБУ

СБУ підозрює, що нардеп створював фейки про нібито втручання українських чиновників у президентські вибори у США 2019 року. Утім, згідно з журналістськими розслідуваннями, Дубінський поширював дезінформацію ще до того, як став депутатом Верховної Ради.

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Народний депутат Олександр Дубінський став фігурантом кількох кримінальних справ. Сьогодні, 13 листопада, йому було висунуто ще одне обвинувачення — у держзраді та співпраці з російською розвідкою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Фокус зібрав інформацію про Дубінського, сандальні події навколо нього і розібрався, що йому закидають правоохоронці.

Що відомо про Олександра Дубінського

Згідно з відкритими джерелами, Олександр Дубінський народився в Києві, там же здобув освіту інженера-електрика — у Київському політехнічному інституті.

Він здобув популярність, розпочавши свою кар'єру в журналістиці, спочатку працюючи в газеті "Экономические известия", а потім очоливши редакцію журналу Weekly.ua. Також він вів блоги на "Українській правді".

З 2010 року він керував відділом журналістських розслідувань на каналі "1+1", а з 2014 року був ведучим програми "Гроші". У 2017 році він почав вести свій власний YouTube-канал.

У 2019 році Дубінський став депутатом Верховної Ради за списками партії "Слуга народу", і очолив Київську обласну організацію цієї політичної сили.

Перші скандали з Дубінським

У 2019 році Дубінський відмовився відкрити свою декларацію. Розслідування "Наші гроші" виявило, що тоді в нього було 24 квартири і 17 автомобілів, частина з яких була записана на ім'я його колишньої дружини й матері-пенсіонерки. У декларації за 2020 рік автомобілі вже не фігурували.

Крім того, 2020 року Дубінський стояв за зверненням депутатів до Конституційного Суду, вимагаючи визнання призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Згідно з даними руху "Чесно", Дубінський є одним із найбільш недбалих народних депутатів, пропустивши 60% голосувань від початку 2022 року до травня 2023 року.

Як депутат Верховної ради, Дубінський запропонував законопроєкт, згідно з яким громадські організації, які отримують фінансування від іноземних донорів, мають маркувати свої матеріали як "іноземні агенти". Ця політика нагадує підхід, впроваджений у Росії.

2021 року Дубінського зняли з посади керівника обласної організації "Слуга народу", а потім виключили з партії. 25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушували питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився. Утім, під час засідання фракції, яке відбулося 1 лютого, Дубінського все ж таки виключили зі "Слуги народу".

Дубінський міг поширювати антиукраїнські фейки з 2013 року

Восени 2020 року журналісти проєкту Bihus.Info з'ясували, що під час Революції Гідності Дубінський створював антимайданівські фейки на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка за президентства Віктора Януковича. У розпорядженні журналістів опинилося листування Олександра Дубінського, датоване 2013-2014 роками, де він обговорював плани щодо проведення заходів із дискредитації Революції Гідності. Зокрема, він організовував фейк і активно просував інформаційну кампанію під назвою "повії на Майдані", щоб представити протестний рух як якесь джерело розпусти.

У січні 2021 року Міністерство фінансів США ухвалило рішення запровадити санкції проти 7 українців та 4 інформаційних ресурсів. "Список заблокованих осіб", куди були додані українські організації та громадяни — так званий "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") — це перелік, який складають на рівні американського Міністерства фінансів щодо осіб, які вчинили ворожі дії проти США. Однією з причин додавання до цього списку називали "втручання у вибори президента США". Одним із тих, хто потрапив під санкції, є Дубінський.

Дубінський також відмовився підписати звернення, що вимагає позбавлення повноважень парламентаріїв і депутатів місцевих рад, обраних від заборонених проросійських партій.

У 2023 році Дубінський заявив про гоніння на церкви Московського патріархату в Україні та засудив втручання держави у справи церкви.

Кримінальні справи проти Дубінського

Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ:

У серпні 2023 року СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. На думку слідства, він покинув Україну, супроводжуючи свого батька на лікування. Батько, однак, подорожував самостійно.

Упродовж свого перебування за кордоном Дубінський підписував офіційні документи, зокрема в державні органи. Це, на думку слідства, могло мати на увазі їхнє підроблення.

10 серпня Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід для Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Згідно з ухвалою суду Дубінський має носити електронний браслет.

Розслідування ДБР завершило роботу у цій справі та передало її до суду. Дубінському може загрожувати до 6 років тюремного ув'язнення за статтями:

ст. 366, ч. 1 (службове підроблення — внесення свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, підроблення інших документів і видача їх за справжні).

ст. 362, ч.3 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу, за попередньою змовою групою осіб).

3 листопада Дубінському було висунуто ще одну підозру — в організації незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

За версією слідства, депутат зумів нелегально відправити брата своєї цивільної дружини за кордон.

13 листопада Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та участі у злочинному угрупованні. За даними слідства, він використовував псевдонім "Буратіно" і був членом злочинної організації, організованої головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Росії (відомої як ГРУ).

Дубінський поширював неправдиву інформацію про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, він створював дезінформацію про нібито втручання українських чиновників у президентські вибори в США 2019 року. Метою злочинної організації, до якої він залучений, було розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Дубінському повідомили про підозру за статтями КК:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

13 листопада суд почав обирати Дубінському запобіжний захід. Відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань проситимуть арешт без права внесення застави. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Реакція Дубінського

Дубінський опублікував відео із зали суду, де відбувалося засідання з обрання запобіжного заходу перетину. Там він заявив, що кримінальне провадження проти нього є "сфабрикованим" і розпочатим через те, що він критикував чинну владу. Народний депутат наполягає на своїй цілковитій "невинуватості" та висловив сумнів у справедливості судового процесу.

Він також зазначив, що під час сьогоднішніх обшуків у нього вилучили вже п'ятий телефон, але нічого очорнювального не виявили. Крім того, за словами Дубінського, суд був запланований на 16:30, однак повідомлення про те, що йому слід з'явитися на судове засідання, нардеп нібито отримав о 16:34.