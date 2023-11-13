От фейков про Майдан до госизмены: почему за Дубинского взялась СБУ

СБУ подозревает, что нардеп он создавал фейки о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Впрочем, согласно журналистским расследованиям, Дубинский распространял дезинформацию еще до того, как стал депутатом Верховной Рады.

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Народный депутат Александр Дубинский стал фигурантом нескольких уголовных дел. Сегодня, 13 ноября, ему было предъявлено еще одно обвинение — в госизмене и сотрудничестве с российской разведкой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фокус собрал информацию о Дубинском, сандальных событиях вокруг него и разобрался, что ему вменяют правоохранители.

Что известно об Александре Дубинском

Согласно открытым источникам, Александр Дубинский родился в Киеве, там же получилобразование инженера-электрика — в Киевском политехническом институте.

Он приобрел известность, начав свою карьеру в журналистике, первоначально трудившись в газете "Экономические известия", а затем возглавив редакцию журнала Weekly.ua. Также он вел блоги на "Украинской правде".

С 2010 года он руководил отделом журналистских расследований на канале "1+1", а с 2014 года был ведущим программы "Гроші". В 2017 году он начал вести свой собственный YouTube-канал.

В 2019 году Дубинский стал депутатом Верховной Рады по спискам партии "Слуга народа", и возглавил Киевскую областную организацию этой политической силы.

Первые скандалы с Дубинским

В 2019 году Дубинский отказался открыть свою декларацию. Расследование "Наші гроші" выявило, что тогда у него было 24 квартиры и 17 автомобилей, часть из которых была записана на имя его бывшей жены и матери-пенсионерки. В декларации за 2020 год автомобили уже не фигурировали.

Кроме того, в 2020 году Дубинский стоял за обращением депутатов в Конституционный Суд, требуя признания назначения директора НАБУ Артема Сытника неконституционным.

Согласно данным движения "Честно", Дубинский является одним из самых небрежных народных депутатов, пропустив 60% голосований с начала 2022 года до мая 2023 года.

Как депутат Верховной рады, Дубинский предложил законопроект, согласно которому общественные организации, получающие финансирование от иностранных доноров, должны маркировать свои материалы как "иностранные агенты". Эта политика напоминает подход, внедренный в России.

В 2021 году Дубинского сняли с поста руководителя областной организации "Слуга народа", а затем исключили из партии. 25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался. Впрочем, во время заседания фракции, которое состоялось 1 февраля, Дубинского все же исключили из "Слуги народа".

Дубинский мог распространять антиукраинские фейки с 2013 года

Осенью 2020 года журналисты проект Bihus.Info выяснили, что во время Революции Достоинства Дубинский создавал антимайдановские фейки по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко при президентстве Виктора Януковича. В распоряжении журналистов оказалась переписка Александра Дубинского, датированная 2013-2014 годами, где он обсуждал планы по проведению мероприятий по дискредитации Революции Достоинства. В частности, он организовывал фейк и активно продвигал информационную кампанию под названием "проститутки на Майдане" с целью представить протестное движение как некий источник разврата.

В январе 2021 года Министерство финансов США приняло решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США. Одной из причин добавления в этот список называли "вмешательство в выборы президента США". Одним из тех, кто попал под санкции, является Дубинский.

Дубинский также отказался подписать обращение, требующее лишения полномочий парламентариев и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

В 2023 году Дубинский заявил о гонениях на церкви Московского патриархата в Украине и осудил вмешательство государства в дела церкви.

Уголовные дела против Дубинского

Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел:

В августе 2023 года СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского по делу о незаконном выезде за границу. По мнению следствия, он покинул Украину, сопровождая своего отца на лечение. Отец, однако, путешествовал самостоятельно.

На протяжении своего пребывания за границей Дубинский подписывал официальные документы, в том числе в государственные органы. Это, по мнению следствия, могло подразумевать их подделку.

10 августа Печерский райсуд Киева определил меру пресечения для Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Согласно определению суда Дубинский должен носить электронный браслет.

Расследование ГБР завершило работу по этому делу и передало его в суд. Дубинскому может грозить до 6 лет тюремного заключения по статьям:

ст. 366, ч.1 (служебный подлог – внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, подделка других документов и выдача их за настоящие).

ст. 362, ч.3 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа, по предварительному сговору группой лиц).

3 ноября Дубинскому было предъявлено еще одно подозрение — в организации незаконного выезда за границу для мужчин призывного возраста.

По версии следствия, депутат сумел нелегально отправить брата своей гражданской жены за границу.

13 ноября Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене и участии в преступной группировке. По данным следствия, он использовал псевдоним "Буратино" и был членом преступной организации, организованной главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил России (известной как ГРУ).

Дубинский распространял ложную информацию о высшем военно-политическом руководстве Украины. В частности, он создавал дезинформацию о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Целью преступной организации, в которую он вовлечен, было расшатывание общественно-политической обстановки в Украине.

Дубинскому сообщили о подозрении по статьям УК:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

13 ноября суд начал избирать Дубинскому меру пресечения. Известно, что следователи Государственного бюро расследований будут просить арест без права внесения залога. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Реакция Дубинского

Дубинский опубликовал видео из зала суда, где проходило заседание по избранию меры пересечения. Там он заявил, что что уголовное производство против него является "сфабрикаванным" и предпринятым из-за того, что он критиковал действующую власть. Народный депутат настаивает на своей полной "невиновности" и выразил сомнение в справедливости судебного процесса.

Он также отметил, что в ходе сегодняшних обысков у него изъяли уже пятый телефон, но ничего компрометирующего не обнаружили. Кроме того, по словам Дубинского, суд был запланирован на 16:30, однако уведомление о том, что ему следует явиться на судебное заседание, нардеп якобы получил в 16:34.