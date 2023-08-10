Должен носить браслет: нардепу Дубинскому избрали меру пресечения, — СМИ (фото)

Согласно постановлению суда, нардеп также должен сдать загранпаспорт и прибывать по требованию следователя.

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Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Об этом в четверг, 10 августа, сообщают журналисты информационного агентства "РБК-Украина" из зала суда.

Согласно постановлению суда, нардеп должен носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт и прибывать по требованию следователя.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, 26 июля в соцсетях сообщали, что Александра Дубинского, который выехал из Украины сопровождать больного отца, заметили в объятиях девушки в Барселоне.

3 августа в Службе безопасности информировали, что правоохранители проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском. Позже, 4 августа, в медиа со ссылкой на источники сообщали, что нардепа допрашивают в Государственном бюро расследований.

9 августа СМИ сообщили, что Дубинского подозревают во внесении недостоверных данных в официальные документы в своем должностном статусе с целью последующего выезда за границу. Следствие выяснило, что народный депутат покинул территорию Украины 27 июня.