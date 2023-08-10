Має носити браслет: нардепу Дубінському обрали запобіжний захід, — ЗМІ (фото)

Згідно з ухвалою суду, нардеп також має здати закордонний паспорт і прибувати на вимогу слідчого.

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Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Про це в четвер, 10 серпня, повідомляють журналісти інформаційного агентства "РБК-Україна" із зали суду.

Згідно з ухвалою суду, нардеп має носити електронний браслет, а також здати закордонний паспорт і прибувати на вимогу слідчого.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, 26 липня в соцмережах повідомляли, що Олександра Дубінського, який виїхав з України супроводжувати хворого батька, помітили в обіймах дівчини в Барселоні.

3 серпня у Службі безпеки інформували, що правоохоронці проводять обшуки в одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського. Пізніше, 4 серпня, у медіа з посиланням на джерела повідомляли, що нардепа допитують у Державному бюро розслідувань.

9 серпня ЗМІ повідомили, що Дубінського підозрюють у внесенні неправдивих даних до офіційних документів у своєму посадовому статусі з метою подальшого виїзду за кордон. Слідство з'ясувало, що народний депутат покинув територію України 27 червня.