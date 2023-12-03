"Інформація не підтвердилася": поліція спростувала факт побиття Дубінського в СІЗО

Начальник СІЗО ухвалив рішення про переведення народного депутата Олександра Дубінського в одиночну камеру з відеоспостереженням.

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Заяву про ймовірне побиття народного депутата Олександра Дубінського в Київському СІЗО перевірила Національна поліція, але факт не було підтверджено. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що впродовж двох діб нардепу, раніше затриманому СБУ за підозрою в державній зраді, під час перебування в слідчому ізоляторі завдавали тілесних ушкоджень.

Для з'ясування обставин слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до СІЗО.

"За результатами перевірки судово-медичного дослідження інформація, викладена в повідомленні, не підтвердилася", — йдеться в повідомленні.

Також з'явилася інформація від адвокатів нардепа, що Дубінського перевели в одиночну камеру з постійним відеоспостереженням.

"Завдяки втручанню народного депутата начальник СІЗО ухвалив рішення про переведення Дубінського в одиночну камеру з відеоспостереженням", — ідеться в повідомленні.

За їхніми словами, судово-медичне дослідження (експертизу) з депутатом не проводили, оскільки Дубінського не дозволили вивезти із СІЗО.

Олександр Дубінський: деталі справи

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про початок кримінального провадження проти народного депутата Олександра Дубінського. Зокрема, політика підозрюють у держзраді за ст. 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці розповіли про деякі деталі справи фігуранта. Згідно з даними слідчих, Дубінський мав прізвисько "Буратіно" і, як підозрюють, використовувався російськими агентами для розхитування ситуації в країні, для інформаційних спецоперацій проти учасників Революції Гідності та для впливу на американські президентські вибори.

Керував групою українців, які втілювали в життя російські плани, Андрій Деркач — екснардеп, якого також підозрюють у державній зраді та роботі на ГРУ Росії.

У 2019 році Дубінського обрали своїм представником у парламенті жителі виборчого округу №94 в Обухові Київської області. Одним із його суперників був Віктор Романюк, народний депутат 7 скликання від партії "Народний фронт". У тому ж окрузі балотувався Ігор Кононенко, який після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року вийшов із БПП.

Нагадаємо, раніше Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі, який тимчасово веде його адвокат, що його утримують у загальній камері, тобто проживає він у ній не сам, і безкоштовній, тобто "без особливих зручностей".