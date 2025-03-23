Блогери спустили камеру в "найглибшу печеру Америки": що вони побачили (відео)

Група дослідників опустила камеру GoPro на глибину близько 217 метрів під землею. Неймовірні кадри налякали багатьох глядачів.

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Команда екстремалів з YouTube-каналу ActionAdventureTwins вирушила в захоплюючу, але лякаючу подорож до найглибшої відкритої ями Америки, розташованої в печері Еллісона, штат Джорджія. Їхньою метою було не тільки спуститися донизу, а й зняти неймовірні кадри за допомогою камери GoPro. Про цю історію згадує Lad Bible.

Близнюки-ведучі каналу, відомі своїми екстремальними спелеологічними пригодами, цього разу взяли з собою команду — дослідників Нейта і Бена з каналу Deep Freedom. Разом вони вирушили на глибину 128 футів (близько 39 метрів), а потім вирішили опустити GoPro ще глибше — на 714 футів (близько 217 метрів) під землею.

Щоб зробити кадри ще більш дивовижними, камеру закріпили на електродрилі з довгим дротом, завдяки чому вона оберталася в повітрі, створюючи лячний ефект вільного падіння.

Під час спуску камера відобразила майже сюрреалістичну картину: глуха темрява, вода, що падає, і похмурі кам'яні стіни, що створюють моторошну атмосферу.

"Приглушений звук і моторошна темрява змусили нас відчути себе героями фільму жахів", — зізналися дослідники.

Камеру опустили на глибину близько 217 метрів під землею Фото: YouTube

Глядачі також не залишилися байдужими.

"Приглушений звук падіння був жахливим! І обертання... Я просто чекав, що щось мене налякає", "Не буду брехати, коли я дійшов до дна, я на секунду занепокоївся. Я побачив один із тих білих каменів і подумав... Боже, це що, привид?!" — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.