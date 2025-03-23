Блогеры спустили камеру в "самую глубокую пещеру Америки": что они увидели (видео)

Группа исследователей опустила камеру GoPro на глубину около 217 метров под землей. Невероятные кадры напугали многих зрителей.

Related video

Команда экстремалов с YouTube-канала ActionAdventureTwins отправилась в захватывающее, но пугающее путешествие к самой глубокой открытой яме Америки, расположенной в пещере Эллисона, штат Джорджия. Их целью было не только спуститься вниз, но и заснять невероятные кадры с помощью камеры GoPro. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Близнецы-ведущие канала, известные своими экстремальными спелеологическими приключениями, в этот раз взяли с собой команду — исследователей Нейта и Бена с канала Deep Freedom. Вместе они отправились на глубину 128 футов (около 39 метров), а затем решили опустить GoPro еще глубже – на 714 футов (около 217 метров) под землей.

Чтобы сделать кадры еще более впечатляющими, камеру закрепили на электродрели с длинным проводом, благодаря чему она вращалась в воздухе, создавая пугающий эффект свободного падения.

Во время спуска камера запечатлела почти сюрреалистическую картину: глухая темнота, падающая вода и угрюмые каменные стены, создающие жуткую атмосферу.

"Приглушенный звук и леденящий душу мрак заставили нас почувствовать себя героями фильма ужасов", — признались исследователи.

Камеру опустили на глубину около 217 метров под землей Фото: YouTube

Зрители также не остались равнодушными.

"Приглушенный звук падения был ужасающим! И вращение… Я просто ждал, что что-то меня напугает", "Не буду врать, когда я дошел до дна, я на секунду забеспокоился. Я увидел один из тех белых камней и подумал… Боже, это что, привидение?!" — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.