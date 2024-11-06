Больше перевалочного пункта: археологи сделали важное открытие в долине Зеравшан (фото)

Исследуя долину Зеравшан в Таджикистане, археологи нашли свидетельства того, что в этой местности жили различные человеческие виды. Это открытие является важным свидетельством ранней человеческой миграции через Евразию.

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Недавно археологи открыли важный археологический памятник в долине Зеравшан в центральном Таджикистане, который свидетельствует о том, что долина была важным центром ранней человеческой миграции через Евразию. Это место, названное Сой Хавзак, демонстрирует доказательства пребывания людей примерно от 150 000 до 20 000 лет назад, пишет Arkeonews.

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Исследования под руководством профессора Йоси Зайднера из Еврейского университета и доктора Шарофа Курбанова из Национальной академии наук Таджикистана обнаружили большую коллекцию древних артефактов, включая каменные инструменты, останки животных и сохранившуюся растительность.

Эти находки свидетельствуют о том, что долина Зеравшан была домом для нескольких человеческих видов Фото: Yossi Zaidner and Team

Эти находки свидетельствуют о том, что долина Зеравшан была домом для нескольких человеческих видов, таких как современные Homo sapiens, неандертальцы и денисовцы. Исследование предполагает, что этот регион был чем-то большим, чем просто промежуточным пунктом Шелкового пути; он мог служить ключевым маршрутом для расселения людей задолго до этого периода.

Раскопки в Сой Хавзак сосредоточились на трех основных участках и вскрыли слои человеческой деятельности, обнаруженные в скальных укрытиях на высоте около 40 метров над уровнем земли.

Археологи раскопали хорошо сохранившиеся органические материалы, такие как обгоревшая древесина и кости, которые дают представление о древних климатических и экологических условиях. Такая сохранность позволяет исследователям реконструировать экологический контекст, в котором жили ранние люди.

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Результаты исследования Сой Хавзак могут изменить наше понимание того, как ранние человеческие популяции в Центральной Азии адаптировались к сложным условиям ледникового периода. Как отмечает профессор Зайднер, понимание этой динамики имеет решающее значение для отслеживания путей человеческого развития и миграции.

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