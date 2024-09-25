В новом криминальном сериале "Пингвин" вас ждет огромное количество сюрпризов: бешеная динамика, непредсказуемость сюжетных поворотов и внезапность проявлений у героев тех или иных черт характера. Ну и главное — во вселенной DC справятся без Бэтмена.

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Такой динамичной первой серии, как в премьерном проекте "Пинвин" (2024), давно не припомню. Словно авторы решили вместить в нее столько событий, сколько обычно хватает на полнометражный фильм или сезон. Оторваться невозможно. За четыре дня, по сообщению HBO, серию посмотрело 5,4 млн человек. На Rotten Tomatoes проекту дали 94% – критики и 89% – зрители. Неузнаваемый Колин Фаррелл и другие актеры играют на пределе. А у всех героев сериала есть одна особенность, которая роднит проект с серьезными фильмами и подстегивает смотреть картину с неослабевающим вниманием.

Сразу скажу, в чем радикальное отличие сериала "Пингвин" от обычных фильмов по комиксам – в нем, собственно, нет супергероики. Здесь не будет Бэтмена. А главным героем выбрали достаточно "приземленную" фигуру из вселенной DC – бандита Пингвина.

Без фантастики

В картине Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года Пингвина играл великолепный комик Дэнни ДеВито – его персонаж был эксцентричным. А гангстер неузнаваемого здесь Колина Фаррелла ("Залечь на дно в Брюгге", "Шугар") – это полный мужчина со шрамом через все лицо. Он жесткий, хитрый и до определенной степени сентиментальный. Вполне реалистичный. Гиперболизирована его внешность, но не характер. И у него нет "комиксных" фактов биографии, типа того, что его богатые родители из-за уродливой внешности ребенка сбросили младенца в канализацию, а его "воспитание" на себя взяли пингвины. Того Пингвина так прозвали за сходство с птицами: он маленький, с носом, похожим на клюв.

Дэнни де Вито в роли Пингвина (1992)

А Пингвин Фаррелла – это крупный, мясистый мужик с одним изъяном – у него что-то с пальцами ног и он ходит, хромая. Именно за эту деталь он получил свое прозвище. Тем не менее, Пингвин любит пижонить (у него авто и костюм фиолетового, "сливового" цвета) и поесть с большим аппетитом. Причем он готов говорить о перекусе во время любой, даже самой напряженной передряги — и это прибавляет витальности герою Фаррелла.

Пингвин Колина Фаррелла (2024)

И все персонажи тут вполне реалистичные, что роднит проект с сериалом "Андор" (2022) из вселенной "Звездных войн", который без всяких лазерных мечей и больше похож на политический детектив. Или с фильмом "Джокер" (2019) с Хоакином Фениксом, напоминающим психологический триллер, который собрал более $1 млрд. "Пингвин" шоураннера Лорена Лефранка – из этой когорты.

Пингвин понимает толк в выпивке и закуске, что прибавляет витальности этому герою

Череда неудач

В начале картины преступник Загадочник устроил серию взрывов: большая часть бедных районов Готэма разрушена. Царит хаос. Убит глава мафии — Кармайн Фальконе по прозвищу Римлянин. Медиа говорят, что власть теперь перейдет к его сыну – алкоголику и наркоману Альберто Фальконе. Освальд "Оз" Кобблпот, он же Пингвин, был правой рукой Кармайна – и вот он приходит к сынку. И у Оза есть свое видение "светлого" будущего Альберто (Майкл Зеген), отличающееся от того, кем последний сам себя представляет. У Озза есть перед глазами пример из его детства, когда в его районе всем заправлял гангстер, готовый оплачивать медицинские счета бедняков.

Во время этого судьбоносного разговора между Озом и Альберто произойдет событие, которое вызовет целую цепочку сюжетных поворотов и будет держать в напряжении все 60 минут.

Короче, для Пингвина все начнется плохо. В частности, другие боссы мафии требуют от него сворачивания торговли наркотиками в подконтрольном ему районе для переноса в более спокойное место. Да еще 16-летнний вор Виктор Агилар (Рензи Фелиз) пытается угнать с приятелями сливовую тачку Пингвина – и сразу попадает на мушку.

Виктор Агилар (Рензи Фелиз)

Перевертыши характеров

Здесь всплывает еще одна особенность сериала – резкие перевертыши в поведении героев, что делает характеры более яркими и лучше "вскрывает" их реальную суть. Мелкоуголовный подросток кажется поначалу размазней. И сам Оз колеблется между тем, чтобы его убить и тем, что "а может он для чего пригодится"? А когда Оз решит, что пригодится и Пингвину был очень нужен Витя – тот не выходит на связь. Что вы подумали? Чтобы бы вы ни подумали – все будет не так. И этой непредсказуемостью сериал покоряет.

Мама Оза кажется очень пожилой и больной женщиной (Дирдри О'Коннелл), как вдруг она неожиданно толкает такую мощную мотивирующую речь своему сыну, что тот уже готов бежать – сдвигать горы. И вообще весь сериал пронизан своеобразным неонуарным мотивирующим шармом, добавляющим антигероям обаяния: я бы в гангстеры пошел – пусть меня научат. То есть, все происходит достаточно быстро, но не лишает фильм атмосферы.

Дочка мафиози, психопатка София Фальконе, которую играет Кристин Милиоти, гипнотизируя своими огромными темными глазами – тоже бесконечно меняет градус своего настроения и вектор намерений. Она недавно покинула стены психлечебницы Аркхем, но все ее поведение говорит о том, что девушка это сделала рановато.

София Фальконе (Кристин Милиоти)

Напряженные переговоры, пытки, припрятывания трупов, драки, неожиданные тактические уловки, и главное — постепенный рост главного героя из мелкой сошки в крупного воротилу преступного мира — задали отличный старт новому гангстерскому проекту, который смотрится как смесь "Однажды в Америке" и "Клана Сопрано", но при этом имеет свой уникальный стиль.