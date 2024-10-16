Суміш юності, бунту та пошуку себе: трейлер українського фільму "Назавжди-назавжди"

Фільм поверне глядачів до Києва кінця 90-х. Але ця картина — не про ностальгію.

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Показ фільму "Назавжди-назавжди", повнометражного дебюту української режисерки Ганни Бурячкової, стартує у вітчизняних кінотеатрах з 21 жовтня, а його світова прем'єра відбулася на Венеційському кінофестивалі.

У картині, що завоювала кілька нагород і глядацькі симпатії, показано Київ кінця 90-х і розповідається про дівчину Тоню, яка переходить до нової школи і швидко вливається в компанію відчайдушних підлітків. Незабаром вона закохується, опиняючись у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну.

Трейлер фільму "Назавжди-назавжди"

"Назавжди-назавжди" — суміш юності, бунту і пошуку себе", — йдеться в описі стрічки. Замість ностальгії за минулим, картина пропонує заглибитися в соціальну парадигму того часу, що відбивається в безкомпромісних вчинках головних героїв — компанії учнів старшої школи. Саме крізь призму їхніх життєвих історій глядач побачить, як юність в усій її красі та складності переплітається із суспільними викликами, змушуючи молодих людей швидко дорослішати й ухвалювати складні рішення.

"Це історія про вік, коли кожна емоція — буря, кожна дія — стрибок у прірву. Про те, що любов і схвалення в зграї не завжди приносять щастя. Про життя без гальм і подушок безпеки. Про підліткові помилки і дорослі травми. Про вибір і наслідки його відсутності. Про незворотні зміни. Назавжди", — каже команда фільму.

Творці наголошують, що "Назавжди-назавжди" — маніфест свободи особистості, яка намагається зберегти власне "Я" за будь-яких обставин.

"Ця ідея про підлітків 90-х виникла в мене вже досить давно. Однією з причин було те, що ми ніколи не бачили себе в кіно. На наше дорослішання припали або західні фільми з безтурботним життям молоді, чиї проблеми здавалися далекими та чужими, або надто похмурий і безнадійний російський контент. Захотілося подивитися саме на українську історію, адже те, що ми пройшли за часів такої нової свободи 90-х без підтримки та розуміння, що з нею робити, сформувало нас і зробило тими, хто ми є зараз, — людьми, що захищають свої кордони, як в особистій, так і в громадянській площині", — розповіла Ганна Бурячкова, котра виступила не лише режисеркою, а й співавторкою сценарію фільму.

Головні ролі у стрічці зіграли українські актори Аліна Чебан, Захар Шадрін, Єлизавета Цілик, Артур Алієв, Арсеній Марков, Влад Михальчук і Дар'я Жихарська. Також епізодичну роль у фільмі виконала акторка кіно і театру, телеведуча Даша Малахова.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно у копродукції України та Нідерландів, кінокомпанією DGTL RLGN та продакшн Rinkel Film. Дистрибуцію фільму в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Раніше Фокус писав, чому критики в шоці від фільму "Субстанція".