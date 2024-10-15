"Изюм. Освобожденный": как фильм о сборе артефактов войны вдруг раскрыл суть национального характера

На экраны Украины выходит яркий документальный фильм, где показана экспедиция столичного Музея войны на только что освобожденные украинские территории в поисках артефактов. Однако зрителям картина запоминается совсем другим.

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На экраны Украины 17 октября выходит документальный фильм "Изюм. Освобожденный" режиссера Дмитрия Черного, который получил специальный приз на кинофестивале Heritage In Motion в Софии (Болгария). В картине рассказывается, как команда столичного Музея Второй мировой собирала военные артефакты на только что освобожденных от оккупантов украинских территориях — в частности, в Изюме. Кадры довоенной школы и разрушенной. Еще целые храмы, и они же — уничтоженные ракетными ударами. Но не это главное в картине: музейная команда встречает на опустошенных территориях пожарных, строителей, фермеров. Оказывается, внутри у этих людей нет никакой "разрухи". А что там? Фокус делится впечатлениями от допремьерного показа картины.

В центре сюжета — история экспедиции директора Национального музея Второй мировой войны Юрия Савчука, который выиграл по конкурсу свой пост буквально перед началом полномасштабного вторжения — в декабре 2021-го.

Новая война — новые артефакты

Директор понял, что его Музей войны в боевое время обретает иной смысл: война не где-то за десятки лет в прошлом, нет — она бушует здесь, сейчас, рядом — в настоящем. И Юрий Савчук решил действовать.

Первая экспедиция проходила с 5 по 16 апреля 2022 года с разрешения военного штаба и лично главкома Валерия Залужного: Буча, Гостомель, Бородянка, Макаров, Чернигов.

Собрали сотни артефактов: амуниция оккупантов (мундиры, каски, сапоги), оружие, снаряды, фрагменты разрушенных школ и церквей. В коллекции появились полусгоревшие иконы, кресты, части куполов. Из этих находок в музее сделали впечатляющие художественные инсталляции. В мае 2023-го впервые в истории Украины культурное заведение было награждено "музейным Оскаром": экспозиция "Украина — Распятие" была отмечена международной премией Museum and Heritage Awards.

За Победу!

В фильме показана одна из экспедиций директора и его музейной команды – в освобожденный осенью 2022 года город Изюм Харьковской области. Собирать артефакты было опасно, потому что саперы могли пропустить какую-нибудь мину или снаряд.

"Авторским голосом" в ленте служат, в основном, монологи Савчука. Харизматичный директор, как заправский актер, содержательно и интересно рассуждает в кадре о войне, как бы наедине со своими мыслями. Однажды в лесу он обнаруживает вражеские консервированные банки со щами, где на стекле хвастливые пропагандистские надписи: "Своих не сдаем". "На этикетке срок годности указан — до июня, а уже октябрь, — остроумно замечает Савчук, — значит, можно сдавать".

Кадр из фильма "Изюм. Освобожденный": Юрий Савчук в поисках артефактов для столичного Музея войны

Реакция на военные события в принципе ярче раскрыла черты национального характера. Поражает эпизод, когда на территории Святогорского монастыря, возле разрушенного храма находят целый колокол — стоящий на стропилах. Его завезли, но не подняли на колокольню. Савчук, к удивлению и радости наших военных, начинает в него звонить и кричать: "За Перемогу! За Перемогу!" Этот эпизод невозможно забыть.

Кадр из фильма "Изюм. Освобожденный": разрушенный мост в Святогорске

Супруги из Изюма

Однако в целом из картины, повторюсь, больше всего врезается в память не поиск артефактов, а люди, встреченные музейщиками по дороге. Веселый пожарный Дмитрий, который охотно делится подробностями своей биографии и очень располагает к себе. Строители, которые кладут асфальт поверх развороченных дорог. Но главный сюрприз ждет зрителей в финале — это кинопортрет супругов лет пятидесяти — жителей Изюма: Сергея и Людмилы. Они уже давно живут без света в окружении заминированных огородов, но при этом у них зашкаливающие оптимизм и витальность.

Сергей подробно рассказывает, как их дом прошила насквозь ракета, но не взорвалась. Он буквально с улыбкой показывает место, где была дыра, которую он заделал. Мужчина говорит, что понимал историчность происходящих событий и стал вести в тетради "Дневник оккупации". Там записи в таком духе: "10:00 — кассетные бомбы. 12:00. Удары "Градами". 14:00. Затихло. Идем на огород. Людмила давно хотела поссориться и, наконец, представился случай…" В зале на этом месте засмеялись. Героиня ленты Людмила начинает, улыбаясь, отнекиваться, что не помнит этого эпизода. Глядя на эту милую супружескую пару, понимаешь, что таких людей не может одолеть эта злая вооруженная нечисть, потому что внутри этих изюмчан — огромное количество любви, доброты и жажды созидательной деятельности, что бы вокруг ни происходило.

На титрах ленты щемяще звучит песня певицы Камалии — "Кулями", которая была записана еще в марте 2022 года. Там такие пронзительные строки:

Кулями в серце,

Наскрізь моє тіло —

Це не зупинило мене!..

Не спимо, мерзнемо,

Поки все горіло,

Боже, коли все мине?!!

Для меня эта певица всегда ассоциировалась с чем-то гламурным, но ее военный цикл песен (до фильма я не слышал его) — хорошо и по-новому раскрыл артистку.

Клип на песню Камалии "Кулями"

Картина вызывает веру в то, что Победа будет за Украиной, потому что понятно: сила наших людей именно в любви и в способности деятельно противостоять злу.