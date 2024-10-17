ТОП 10 фільмів на українському Netflix: що подивитись на вихідних

У лідери за переглядами вийшло кіно на будь-який смак — від жорстоких іспанських трилерів до мультфільмів для усієї сім’ї. Один з фільмів тримається в ТОПі вже восьмий тиждень поспіль.

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Напружений трилер або сімейний мультик, кумедна комедія або романтична історія — кожен обирає кіно на вечір на власний смак. Однак дещо допомогти у цьому може ТОП 10 фільмів, які дивились українці на Netflix протягом минулого тижня. Фокус розібрався, чим цікавий кожен з них.

"Неприємності"

Афіша фільму "Неприємності" Фото: Netflix

Перше місце у рейтингу за переглядами посіла шведська кримінальна комедія "Неприємності" 2024 року. Фільм тримається у ТОПі вже другий тиждень, а 16 жовтня став третім за популярністю в Україні.

Головний герой — незграбний продавець, якого несправедливо карають за вбивство. Йому доведеться пробитись через корупцію та змови, щоб довести свою невинність. Фільм містить сцени насилля та грубу лексику, тому має вікове обмеження 16+.

"Платформа 2"

Афіша фільму "Платформа 2" Фото: Netflix

"Срібло" отримав іспанський трилер, який є продовженням фільму 2019 року "Платформа". Він також потрапив у ТОП вже вдруге поспіль та 16 жовтня зазначається четвертим за популярністю в Україні.

Концепція фільмів "Платформа" полягає у тому, що в’язнів тримають у багатоповерховій будівлі. З самого верху донизу спускається платформа з їжею, і жителі кожного поверху наїдаються досхочу. Однак тим, кому не пощастило перебувати внизу, дістається лише голод і відчай. У другій частині у в’язниці з жорстокою системою вертикального розміщення камер з’являється "новенька", яка наважується на бунт. Фільм містить сцени насилля та грубу лексику, тому його рекомендують дивитись з 18 років.

"Самотня планета"

Афіша фільму "Самотня планета" Фото: Netflix

Замикає ТОП 3 американська романтична драма "Самотня планета". 16 жовтня цей фільм українці найчастіше обирали для перегляду. Через сцени сексу та грубу лексику встановлене вікове обмеження 16+.

Головними героями є розлучена жінка та молодший чоловік, який розмірковує про своє життя. За сюжетом вони зустрічаються на ретриті для письменників у Марокко. Пару зіграли відома за ролями у фільмах Девіда Лінча та серії "Парк Юрського періоду" акторка Лора Дерн та зірка "Голодних ігор" Ліам Гемсворт.

"Брати Менендеси"

Афіша фільму "Брати Менендеси" Фото: Netflix

На четвертому місці опинився документальний фільм про злочин та судовий процес. У ньому слово надається братам Менендесам, які були засуджені до довічного ув’язнення за вбивство власних батьків. Через згадування сексуального насилля та жорстокого поводження з дітьми кіно має вікове обмеження 18+.

"Хто ти всередині"

Афіша фільму "Хто ти всередині" Фото: Netflix

П’яте місце у ТОПі посів заплутаний психологічний трилер "Хто ти всередині" 2024 року. За сюжетом старі друзі зустрічаються перед весіллям. Однак усе перетворюється на справжній кошмар, коли на вечірку приходить гість з загадковою валізою.

Через сцени сексу та грубу лексику фільм рекомендований до перегляду з 16 років. Він утримує перегляди другий тиждень поспіль, і 16 жовтня став шостим за популярністю в Україні.

"Співай 2"

Афіша фільму "Співай 2" Фото: Netflix

Рекордсменом за утриманням у ТОПі став сімейний мультфільм "Співай 2", який активно переглядають українці вже восьмий тиждень поспіль. Цей мультик є продовженням "Співай" 2016 року. Вікове обмеження — 7+.

У першій частині йшлося про коалу, яка намагалась врятувати від занепаду свій театр. Персонаж оголосив для цього співочий конкурс, привабивши найрізноманітніших тварин-талантів. У продовженні Бастер Мун разом з друзями-музикантами вмовляє відлюдкувату рок-зірку виступити на відкритті нового шоу.

"Платформа"

Афіша фільму "Платформа" Фото: Netflix

Сьоме місце у рейтингу зайняв трилер "Платформа", який отримав продовження у 2024 році. Як згадувалося вище, у центрі сюжету — незвичайна в’язниця, в якій засуджені залежать одне від одного. З верхніх поверхів спускається платформа з харчами, і усі можуть їсти досхочу. Однак до самого низу дістаються лише голод та відчай.

Іспанське жорстоке кіно має вікове обмеження 18+ через сцени насилля й грубу лексику.

"Ребел-Ридж"

Афіша фільму "Ребел-Ридж" Фото: Netflix

На восьмому місці опинився американський кримінальний екшен-трилер, який тримається в ТОПі вже шість тижнів поспіль. Головний герой — колишній морпіх, який намагається внести заставу за брата. Однак поліціянти забирають гроші собі, тож ексвійськовому доводиться брати справу у свої руки й починати боротьбу з корупцією. Через сцени насилля й грубу лексику встановлене вікове обмеження 16+.

"Війна й повстання"

Афіша фільму "Війна й повстання" Фото: Netflix

Передостаннє місце посіла корейська воєнна драма. Через сцени насилля вона рекомендована до перегляду лише після досягнення 18 років. 16 жовтня цей фільм став другим за переглядами в Україні.

Події розгортаються у часи династії Чосон. У центрі сюжету — двоє друзів, господар і слуга. Вони виросли разом, але зустрічаються знову вже після війни як вороги. Колись близькі люди змушені боротися за протилежні сторони.

"Огидні"

Афіша фільму "Огидні" Фото: Netflix

На останньому місці у ТОП 10 — американська науково-фантастична драма. Головну роль у ній зіграла акторка Джої Лінн Кінг, відома як зірка серії фільмів "Будка поцілунків". Це кіно — екранізація однойменного роману Скотта Вествельда, який спочатку був першою частиною трилогії. Згодом письменник анонсував ще чотири частини серії під загальною назвою "Серія самозванців".

У фільмі змальовується антиутопічний світ майбутнього, в якому панують нав’язані суспільством стандарти краси. Головна героїня — дівчина, яка має пережити так звану "процедуру краси". Так називають пластичну операцію, після якої 16-річні підлітки виходять "досконалими" і, як їм обіцяють, забувають про дискримінацію за зовнішнім виглядом. Однак в очікуванні на обов’язкові зміни героїня вирушає розшукувати свою зниклу подругу.

Нагадаємо, 16 жовтня опублікували офіційний трейлер презентованого на Венеційському кінофестивалі українського фільму "Назавжди-назавжди". В українських кінотеатрах показ кіно стартує з 21 листопада.

17 жовтня на українські екрани виходить документальне кіно "Ізюм. Звільнений". Фокус поділився враженнями від допрем’єрного показу картини.