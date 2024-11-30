Незначні морози, снігопади та тумани: якою буде погода в Україні у грудні 2024 року

Синоптикиня Наталя Птуха поділилась прогнозом погоди на першу й другу декади грудня. Початок зими не порадує регулярним снігом, але дещо підморозить регіони України.

Вже наприкінці цього тижня осінь зміниться зимою. Про те, якою буде погода у грудні, у коментарі "Фактам ICTV" 29 листопада розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Погода у грудні: прогноз на першу декаду

Початок зими порадує українців доволі спокійною погодою. Пануватиме антициклон, тож перші п’ять днів погода у грудні буде переважно без опадів.

У неділю очікується туман, особливо на півночі. Це може спричинити небезпеку на дорозі, тож експертка закликала водіїв бути уважнішими. Вже з понеділка очікується прояснення.

Температура протягом доби — від -2 до +3 градусів. Ночі будуть дещо холоднішими у Карпатах — від -1 до -6 градусів. Вдень на заході й крайньому півдні прогнозують від +3 до +9 градусів, а на Закарпатті — до +10.

3-4 грудня здебільшого буде сухо. У середу вдень на заході й півночі може місцями пройти мокрий сніг з дощем. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від -2 до +3 градусів, на півдні й заході — від нуля до +6 градусів. В нічні години температура опускатиметься до показників від нуля до -6 градусів.

5-6 грудня також переважно без опадів. Вночі — від +2 до -4 градусів.

"Зауважу, що тут дуже багато залежить від хмарності — у тих регіонах, де буде прояснення, то там можуть бути й морози, а там, де переважатиме хмарність, там, ймовірно, утримається і близько 0 градусів, можливий навіть невеличкий плюс і вночі", — пояснила Птуха.

У наступну суботу на заході й півночі теж буде сухо. Однак вже 8-9 грудня в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до -4 градусів, а вдень повітря буде прогріватись до показників від -2 до +4 градусів. Тепліше буде в південних регіонах — від +2 до +8 градусів.

"В останні дні першої декади, 8-9 числа, вже може бути певна зміна погодних умов, і замість антициклону, який практично всі вихідні, наступний робочий тиждень панував та підтримував стабільну погоду, вже прийдуть атмосферні фронти із заходу", — попередила синоптикиня.

Погода у грудні: прогноз на другу декаду

У другій декаді погода у грудні також буде близька до норми за температурними показниками. Однак в цей час в Україні передбачаються опади.

"Вже більш не антициклонний характер погоди буде, в Україну зайдуть атмосферні фронти із заходу. Вони переважно і визначатимуть погоду", — підкреслила Птуха.

З 8 по 15 грудня очікується більше надходження атмосферних фронтів з північного заходу. Загалом у першій та другій декадах грудня сильних морозів не буде, мінімальна температура повітря — -6 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на вихідні. В Укргідрометцентрі оголосили I рівень небезпечності на суботу.

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