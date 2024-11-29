Порі дощів настане кінець: прогноз погоди на вихідні та перший тиждень грудня (карти)

Завершуючи своє панування, осінь забере й опади, які змушували українців витягати з шаф парасольки. Початок зими ж відзначиться туманами та локальним мокрим снігом.

Прихід зими покладе кінець періоду дощів в Україні, але принесе небезпечні тумани. Детальним прогнозом погоди на вихідні 29 листопада поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні

З її слів, антициклон Clemens допоможе осені гідно піти, передавши естафету зимі. 30 листопада практично по всій території країни — без опадів. В Укргідрометцентрі уточнили, що вночі невеликий мокрий сніг та дощ очікуються лише місцями у Житомирській, Вінницькій та Київській областях, а також на заході.

Антициклон Clemens на карті Фото: facebook Наталка Діденко

На заході та півночі, а також у Вінницькій області можлива ожеледиця на дорогах. У низці регіонів на суботу оголошений I рівень небезпечності. Причина у туманах, які знизять видимість до 200-500 метрів. Явище буде спостерігатись на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Регіони, де оголосили I рівень небезпечності, на карті Фото: Укргідрометцентр

1 грудня, відповідно до прогнозу погоди, теж буде сухо. На вихідних вночі очікується близько нуля, на сході буде дещо холодніше — від нуля до -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +1 до +4 градусів, тепліше буде лише на півдні й заході — від +4 до +8 градусів.

Прогноз температури в Україні на 30 листопада Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці субота й неділя теж минуть без опадів. Діденко зауважила, що лиш блукатимуть тумани, підсилюючи хмарність із вогкістю та понижуючи видимість.

Вночі у Києві прогнозують близько нуля. Вдень температура буде підійматися до показників від +1 до +4 градусів.

Прогноз погоди на початок грудня

Синоптикиня розповіла, що початок нового тижня й зими суттєвих змін погоди не принесе. Вночі, згідно з прогнозом погоди, будуть невеликі заморозки, а вдень — невисока плюсова температура без опадів.

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