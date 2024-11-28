Морозів не видно: в Україні в п'ятницю потеплішає до +11, прогноз синоптикині (карта)

За словами Наталії Діденко, лише в кількох областях ближче до вихідних випаде мокрий сніг і пройдуть дощі. На сході й зовсім очікуються сонячні промені.

У п'ятницю, 29 листопада, практично в усій країні не очікується морозів, а в деяких частинах України і зовсім потеплішає до 11 градусів тепла. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, найтепліше, традиційно, у південних областях країни, де температура повітря очікується від 6 до 11 градусів тепла. Трохи свіжіше в західних регіонах — +4...+7 градусів. На решті ж території України протягом дня "морозів не видно" і в середньому буде від 1 до 5 градусів тепла.

"Звісно, у нічні години невеликі "мінуси" можливі, але від них жодної шкідливості, хіба що трохи штовхатимуться через мляву ранкову ожеледицю. Не піддавайтеся, нехай підошви будуть стійкими. Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні", — написала Наталка Діденко.

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні наприкінці тижня Фото: facebook / Наталья Диденко

29 листопада очікуються дощ і мокрий сніг у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. В інших частинах країни без опадів, а в Донецькій і Луганській областях і зовсім можуть з'явитися сонячні прояснення. Окрема увага була на тумані, проте він час від часу проявлятиме себе аж до весни.

Київ. П'ятниця у столиці пройде з мокрим снігом і дощем, пише синоптикиня.

"Протягом дня південно-східний вітер хоч і не буде штормовим, проте поривчастим, некомфортним. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси. У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, а відтак буде скрізь без опадів. І порівняно тепло", — резюмувала Наталка Діденко.

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