Морозов не видно: в Украине в пятницу потеплеет до +11, прогноз синоптика (карта)

По словам Натальи Диденко, лишь в нескольких областях ближе к выходным выпадет мокрый снег и пройдут дожди. На востоке и вовсе ожидаются солнечные лучи.

В пятницу, 29 ноября, практически по всей стране не ожидается морозов, а в некоторых частях Украины и вовсе потеплеет до 11 градусов тепла. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, теплее всего, традиционно, в южных областях страны, где температура воздуха ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Немного свежее в западных регионах — +4…+7 градусов. На оставшейся же территории Украины в течение дня "морозов не видно" и в среднем будет от 1 до 5 градусов тепла.

"Конечно, в ночные часы небольшие "минусы" возможны, но от них никакой вредности, разве что немного будут толкаться из-за вялого утреннего гололеда. Не поддавайтесь, пусть подошвы будут устойчивыми). Из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и Украине", — написала Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в конце недели Фото: facebook / Наталья Диденко

29 ноября также ожидаются дождь и мокрый снег в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. В других частях страны без осадков, а в Донецкой и Луганской областях и вовсе могут появиться солнечные прояснения. Отдельное внимание было на тумане, однако он время от времени будет проявлять себя аж до весны.

Киев. Пятница в столице пройдет с мокрым снегом и дождем, пишет синоптик.

"В течение дня юго-восточный ветер хоть и не будет штормовым, однако порывистым, некомфортным. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+3 градуса. В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а, следовательно, будет везде без осадков. И сравнительно тепло", — резюмировала Наталья Диденко.

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