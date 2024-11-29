Гібрид курки з голубом: полярники застали цікавого птаха під час купання в їхньому човні (відео)

Полярники розповіли, що цей птах — найбільша наземна тварина Антарктики. Вона живе на суші, не має плавальних перетинок і тому купається лише в певних заглибинах.

Полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" показали незвичайного птаха під час його купання в човні. Відповідним відео вони поділились на Facebook-сторінці.

"Коли ти єдина птаха в Антарктиці, що не плаває в океані, але теж полюбляєш водні процедури, то можна покупатися… в човні полярників", — підписали вони відео.

Полярники зазначили, що птах називається сивка біла або сніжниця. Вона не має плавальних перетинок на лапах та живе виключно на суші. Однак "приймати ванну" їм також необхідно — завдяки цій процедурі птахи можуть захистити себе від бруду, паразитів та бактерій. Якщо пір'я не мити, в ньому можуть оселитися шкідники, що викликають інфекції та хвороби.

Часто сивки купаються в калюжах та природних заглибинах в скельних породах. Одна птаха вирішила покупатись в човні полярників.

"До речі, оскільки сніжниця не пірнає в океан, вона вважається найбільшою наземною твариною Антарктики, хоча її довжина — до 40 см", — додали полярники.

Жартома вони називають птаха гібридом курки з голубом через колір та розмір. Крім того, сивка не полишає околиці "Вернадського" весь рік, навіть в сувору антарктичну зиму, тому її можна побачити щодня.

Нагадаємо, раніше полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" відшукали перші яйця субантарктичного пінгвіна. Трохи згодом вони розповіли, коли очікувати на поповнення.