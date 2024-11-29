Поре дождей наступит конец: прогноз погоды на выходные и первую неделю декабря (карты)

Завершая свое господство, осень заберет и осадки, которые заставляли украинцев вытаскивать из шкафов зонтики. Начало зимы же отметится туманами и локальным мокрым снегом.

Приход зимы положит конец периоду дождей в Украине, но принесет опасные туманы. Детальным прогнозом погоды на выходные 29 ноября поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные

По ее словам, антициклон Clemens поможет осени достойно уйти, передав эстафету зиме. 30 ноября практически по всей территории страны — без осадков. В Укргидрометцентре уточнили, что ночью небольшой мокрый снег и дождь ожидаются лишь местами в Житомирской, Винницкой и Киевской областях, а также на западе.

Антициклон Clemens на карте Фото: facebook Наталка Диденко

Также на западе и севере, а также в Винницкой области возможна гололедица на дорогах. В ряде регионов на субботу объявлен I уровень опасности. Причина в туманах, которые снизят видимость до 200-500 метров. Явление будет наблюдаться на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Регионы, где объявили I уровень опасности, на карте Фото: Укргидрометцентр

1 декабря, согласно прогнозу погоды, тоже будет сухо. На выходных ночью ожидается около нуля, на востоке будет несколько холоднее — от нуля до -3 градусов. Днем столбики термометров будут фиксировать от +1 до +4 градусов, теплее будет только на юге и западе — от +4 до +8 градусов.

Прогноз температуры в Украине на 30 ноября Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице суббота и воскресенье тоже пройдут без осадков. Диденко отметила, что лишь будут блуждать туманы, усиливая облачность с сыростью и снижая видимость.

Ночью в Киеве прогнозируют около нуля. Днем температура будет подниматься до показателей от +1 до +4 градусов.

Прогноз погоды на начало декабря

Синоптик рассказала, что начало новой недели и зимы существенных изменений погоды не принесет. Ночью, согласно прогнозу погоды, будут небольшие заморозки, а днем — невысокая плюсовая температура без осадков.

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