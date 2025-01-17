Хліб в Україні 2025 року подорожчає, скільки доведеться платити за продукт

Ціни на продукти в Україні збільшуватимуться через продовження великої війни. Українці скоро відчують на собі збільшення акцизів на паливо, підкреслює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Ціни на продукти в Україні 2025 року збільшуватимуться в міру продовження великої війни з Росією. Хліб у цьому випадку — не виняток, розповів агентству УНІАН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

У 2024 році, за його оцінками, всі харчові продукти, зокрема хліб, подорожчали приблизно на 20%. Інфляція в країні перевищила 12%, окрім неї на збільшення цін впливає і брак кадрів.

Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати в межах 1,5-2%, а за рік загалом він може подорожчати більш ніж на 20%.

Виробники інвестують у додаткове обладнання, щоб замінити працівників, а також зазнають додаткових витрат через підвищення цін на електроенергію та під час блекаутів, коли доводиться використовувати генератори і витрачати кошти на паливно-мастильні матеріали.

Марчук зазначає, що наприкінці 2024 року українці не встигли відчути на собі вплив закону про збільшення акцизів на пальне. Цього року ситуація зміниться: бензин і дизель уже подорожчали, далі подорожчає логістика і зростуть ціни на продукти.

З іншого боку, на ціни впливає і курс долара до гривні: комплектуючі для виробництва закуповують в інших країнах за іноземну валюту.

Іншим важливим фактором залишається подорожчання сировини. У січні минулого року кілограм пшеничного борошна в середньому коштував 15,69 гривні, а в листопаді — вже 19,21 гривень. Середня вартість пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку в січні минулого року була 44,07 гривень за кілограм, а в листопаді піднялася до 50,98 гривень.

Фокус раніше писав про раптове подорожчання в Україні тепличних помідорів. Тепличні овочі здебільшого завозять із Туреччини, але останні кілька тижнів у країні була погана погода, і експорт сильно скоротився.

Також в Україні дорожчає кава через низку факторів на світовому ринку. Сорт арабіки подорожчав на 85%.