Хлеб в Украине 2025 году подорожает, сколько придется платить за продукт

Цены на продукты в Украине будут увеличиваться по мере продолжения большой войны. Украинцы скоро почувствуют на себе увеличении акцизов на топливо, подчеркивает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Related video

Цены на продукты в Украине в 2025 году будут увеличиваться по мере продолжения большой войны с Россией. Хлеб в этом случае — не исключение, рассказал агентству УНИАН заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В 2024 году, по его оценкам, все продукты питания, в том числе хлеб, подорожали примерно на 20%. Инфляция в стране превысила 12%, кроме нее на увеличение цен влияет и нехватка кадров.

В течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%.

Производители инвестируют в дополнительное оборудование, чтобы заменить работников, а также несут дополнительные расходы из-за повышения цен на электроэнергию и во время блэкаутов, когда приходится использовать генераторы и тратиться на горюче-смазочные материалы.

Марчук отмечает, что в конце 2024 года украинцы не успели почувствовать на себе влияние закона об увеличении акцизов на топливо. В этом году ситуация изменится: бензин и дизель уже подорожали, далее подорожает логистика и вырастут цены на продукты.

C другой стороны, на цены влияет и курс доллара к гривне: комплектующие для производства закупаются в других странах за иностранную валюту.

Другим важным фактором остается удорожание сырья. В январе прошлого года килограмм пшеничной муки в среднем стоил 15,69 гривны, а в ноябре — уже 19,21 гривен. Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта в январе прошлого года была 44,07 гривен за килограмм, а в ноябре поднялась до 50,98 гривен.

Фокус ранее писал о внезапном подорожании в Украине тепличных помидоров. Тепличные овощи в основном завозятся из Турции, но последние несколько недель в стране была плохая погода и экспорт сильно сократился.

Также в Украине дорожает кофе из-за ряда факторов на мировом рынке. Сорт арабики подорожал на 85%.