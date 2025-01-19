"Меня изучали ученые": 8 вопросов к украинцу, который вернулся с того света

Михаил Савляк из Закарпатья чудом выжил после падения с 15-го этажа. Сейчас парень пытается помочь людям с психологическими проблемами, делясь собственным опытом и советами, как выйти из глубокой депрессии.

Related video

22-летний Михаил Савляк последние годы активно занимается созданием контента на различных площадках — от Instagram и TikTok до YouTube. Пережив глубокий личный кризис, в прошлом году он выпрыгнул с балкона 15-го этажа. К счастью, парню чудом удалось выжить. После длительной реабилитации он вернулся к блогерству и теперь пытается помочь людям с психологическими проблемами, делясь собственным опытом и советами, чтобы избежать этой ошибки.

В интервью Фокусу Михаил рассказал, что родился на Закарпатье. Некоторое время учился в колледже на программиста, однако после второго курса понял, что это не его сфера. С 2019 и до сих пор он занимается созданием контента, а параллельно подрабатывал промоутером, разнорабочим, грузчиком и курьером.

После длительной реабилитации Михаил вернулся к блогерству Фото: Misha.absurd | Instagram

1 В одном из видео на YouTube вы рассказывали о той трагической странице своей жизни, в частности о лечении в психиатрической клинике. Как это было?

— Мое состояние и всю жизнь детально изучали ученые в сфере психиатрии. Главным специалистом был человек почтенного возраста. Не знаю, до какой степени он доработался, но я общался в основном с ним. Кроме того, приходили студенты или практиканты, они тоже задавали вопросы. В общем было довольно много специалистов. Насколько понял, им было важно исследовать, что же происходило в моей голове.

Право на слабость

2. Что их интересовало в вашей истории?

— Прежде всего все, что было "до". В целом я рассказывал о первых проявлениях тревожности в 14 лет и о своем состоянии непосредственно перед прыжком. Говорил, что нам, мужчинам, также иногда хочется плакаться кому-то или побыть слабыми. Пожаловаться, как нам плохо, чтобы не держать это все в себе. То есть иметь право немного побыть жалким без общественного осуждения. Ты от этого не становишься слабой личностью, а наоборот учишься пересиливать какие-то слабости и неудачные ситуации. Однако из-за стереотипов и давления социума мы не позволяем себе выпустить эмоцию, потому что "ты же мужик".

Михаил советует другим никогда не повторять его ошибку Фото: Misha.absurd | Instagram

3. Почему вы решились на такой шаг?

— Такой же вопрос мне задавал военный, который лежал со мной в палате. У него было полное непонимание… Это же история не одного дня. Начиналось как тревожность, а переросло в панические атаки. В конце концов, накладывалось на дереализацию и деперсонализацию. Плюс травматические события, связанные с насилием, когда ты не можешь сопротивляться. Помню, как меня встретила компания хулиганов. Они сказали: "Мы можем тебя убить — и нам ничего за это не будет". В тот момент не понимаешь, он говорит это серьезно или пугает. Есть же такие маргинальные люди, которым жестокость приносит кайф. Психика запомнила, что ты замер и ничего не мог сделать.

"Просил не везти в больницу"

4. Что вы почувствовали, когда пришли в себя?

— Сознание я потерял еще в воздухе, ударившись ногами о перила. Очнулся уже на крыше авто. Не знаю, насколько болезненным был удар, — тогда ничего не почувствовал. Я очень сильно плакал. Был в отчаянии. Это печаль, трагедия, слезы. Подумал: "Боже, что теперь будет". Всю дорогу просил у медиков, чтобы не везли в больницу, потому что у меня не было денег на лечение.

5. У вас есть видео о неудачах в жизни, где рассказываете о том, что ничего не получается. А ведь вам всего 22 года — еще вся жизнь впереди. Возможно, это из-за влияния контента в социальных сетях, где все транслируют свой успех?

— Не все так происходит, как я себе планировал. Если мы берем привязку к возрасту, то да, за 5 лет кто-то может достичь гораздо большего, а я даже не на этапе подъема. Занимаешься этим каждый день, но не чувствуешь, что двигаешься вверх. Получается, что идея видео была о напрасных стараниях и непонимании, почему все так. И главный вопрос: что делать?

Согласен, что большой ошибкой было то, что я обращал внимание на успех других людей. Видимо, в какой-то степени это на меня влияло. Почему-то не задумывался о перспективе. То, что человек капитально реализовался к 25 годам, вовсе не означает, что он сохранит эту тенденцию и не останется у разбитого корыта, возможно, подцепив на этом пути какую-то зависимость. Конечно, такие случаи тоже есть, но мы о них не думаем в моменты отчаяния и не мыслим критически, потому что не видим картину полностью.

6. А чего вы хотели достичь к 22 годам, если не секрет?

— Давайте так. Как минимум, зарабатывать на том, что мне нравится. Но ведь не такие средства, когда ты просто выживаешь, сводя концы с концами. Последние полгода сводились к тому, что я ушел с работы и занимался исключительно социальными сетями, но это приносило копейки. Хотелось оставить после себя что-то ценное — то, что бы принесло людям практическую пользу. Даже если это будет видео, которое поднимает настроение. Также мне нравится актерская сфера, если бы не война, думаю, я бы хотел развиваться в этом направлении.

7. Вы сняли отдельное видео о лечении в психиатрическом отделении. В обществе есть много стереотипов на этот счет. Или это не стереотипы?

— Там нет неадекватных психов, которые на всех бросаются. Это такие же люди, как мы с вами. В какой-то момент своей жизни они получили травматический шок. Далеко не каждый, к сожалению, способен такое перенести. Что касается стереотипов, то след все-таки остается. Когда люди узнают, что ты там лежал, то относятся настороженно и опасаются.

"Все можно изменить, пока ты жив"

8. Какие вы выводы сделали после всего пережитого?

— О своих выводах я рассказываю на YouTube. Прежде всего надо помнить, что все можно изменить, пока ты жив. Нет ничего невозможного! Если думать, что что-то произошло и это уже на всю жизнь, то это принятие роли жертвы. Надо позволять себе слабость, особенно, если ты мужчина. Когда эмоции высвобождаются, то не разрушают тебя изнутри. Ну, и последнее: когда что-то делаешь, то надо помнить, что это нужно прежде всего тебе.

Если вы чувствуете тревожность, переживаете панические атаки, а также замечаете первые признаки депрессии, обязательно обращайтесь к специалистам за помощью. Помните, что безвыходных ситуаций не бывает!

Напомним, 38-летний Вадим и его жена Татьяна Зайцевы, которые воспитывают троих детей, в 2020 году решили переехать из съемной квартиры в Черновцах в небольшой поселок Берегомет, что в 60 км от областного центра. Там супруги присмотрели для себя 100-летнюю усадьбу с тремя комнатами, которую решили реставрировать и немного усовершенствовать. Что из этого получилось, пара рассказала в эксклюзивном интервью изданию Фокус.