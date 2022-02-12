"Когнітивний дисонанс": у Bellingcat піддали сумніву розвіддані США та НАТО по Росії

Керівник групи Христо Грозєв стверджує, що керівництво Заходу отримало інформацію, яка "не просочилася до поінформованих інсайдерів-силовиків".

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв поділився своїми сумнівами щодо джерел, з яких одержують інформацію адміністрації західних країн. Він вважає, що еліти будь-якої держави мають стимули до того, щоб поділитися інформацією з громадськістю, але у випадку з Росією цього чомусь не відбувається. Про це він повідомив у Twitter.

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"Когнітивний дисонанс: США/НАТО отримали докладні погодинні плани російської агресії на найближчі 10 днів. Для цього знадобиться багато сотень російських офіцерів, які мають бути в курсі. Проте жодна інформація не просочилася, навіть з боку звичайно поінформованих інсайдерів-силовиків", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Христо Грозєв у Twitter

Водночас Грозєв уточнив, що в такому разі керівництву російських силових відомств довелося б "підійти до планування по-новому".

"Щоб досягти цього, керівництву МО/ГРУ/ФСБ довелося б підійти до плану абсолютно по-новому, з крихітною основною командою планування, вигадуючи легенди для інших людей, чия участь на даному етапі має вирішальне значення: у тому числі кібервійська, оперативники, політики тощо", — додав він.

У зв'язку з цим Грозєв поставив під сумнів дані американської розвідки, хоча і додав, що російські еліти також мають стимул "злити" інформацію.

"У будь-якому випадку, я не кажу, що це неможливо, але це досить нелогічно, враховуючи, що еліти також мають високі стимули для зливу (немає сумнівів, що еліта — крім невеликої групи воєнізованої еліти — боїться сценарію гарячої війни) за першої можливості", — уточнив він.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія може вибрати для удару по Україні 9 маршрутів. Російські війська можуть вдарити по українській території одночасно з півночі, сходу та півдня, щоб взяти Україну в "кліщі".

Видання Spiegel повідомило, що за даними ЦРУ, Росія може напасти на Україну 16 лютого. У публікації стверджується, що це дані радіоперехоплення американськими спецслужбами російських військових сполучень.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Росія може влаштувати для вторгнення провокації у Криму, Чорнобилі та ОРДЛО.