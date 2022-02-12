"Когнитивный диссонанс": в Bellingcat подвергли сомнению разведданные США и НАТО по России

Руководитель группы Христо Грозев утверждает, что руководство Запада получило информацию, которая "не просочилась к информированным инсайдерам-силовикам".

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев поделился своими сомнениями относительно источников, из которых получают информацию администрации западных стран. Он считает, что у элит любого государства есть стимулы к тому, чтобы поделиться информацией с общественностью, но в случае с Россией этого почему-то не происходит. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Когнитивный диссонанс: США/НАТО получили подробные почасовые планы российской агрессии на ближайшие 10 дней. Для этого потребуются многие сотни российских офицеров, которые должны быть в курсе. Тем не менее ни одна из них не просочилась, даже к обычно информированным инсайдерам-силовикам", — говорится в сообщении.

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Также Грозев уточнил, что при таком раскладе руководству российских силовых ведомств пришлось бы "подойти к планированию совершенно по-новому".

"Чтобы достичь этого, руководству МО/ГРУ/ФСБ пришлось бы подойти к плану совершенно по-новому, с крошечной основной командой планирования и воздушным зазором, придумывая легенды для остальных людей, чье участие на данном этапе имеет решающее значение: в том числе кибер, оперативники, политики и т.д", — добавил он.

В связи с этим Грозев подверг сомнению данные американской разведки, хотя и добавил, что у российских элит также есть стимул "слить" информацию.

"В любом случае, я не говорю, что это невозможно, но это довольно нелогично, учитывая, что у элит также есть высокие стимулы для утечки (нет сомнений в том, что элита — кроме небольшой группы военизированной элиты — боится сценария горячей войны и просочится при первой возможности)", — уточнил он.

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