РФ перекинула в Україну найманців, щоб створити привід для вторгнення, — Reuters

За даними джерел агентства в західних спецслужбах, в ОРДЛО зростає кількість бойовиків із російських приватних військових компаній.

У НАТО вважають, що Росія планує створити привід для нового вторгнення в Україну за допомогою "точкових убивств", скоєних російськими найманцями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три високопоставлені джерела в західних спецслужбах.

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Такий висновок в Альянсі зробили після повідомлень розвідки про зростання кількості бойовиків російських приватних військових компаній на окупованій території України.

За даними джерел Reuters, Росія може використати пов'язаних із ФСБ найманців для того, щоб за допомогою точкових вбивств із застосуванням спецзброї "посіяти розбрат і паралізувати Україну".

"Цілком імовірно, що російські найманці під керівництвом російської держави будуть залучені до будь-яких бойових дій в Україні, потенційно сюди входить і створення приводу для вторгнення", — сказав один із джерел Reuters.

За даними агентства, серед найманців, яких відправили до окупованого Донецька, — колишній офіцер ГРУ, який раніше воював у ПВК Вагнера. Його ім'я джерела Reuters не називають.

Також, за інформацією журналістів, на кордоні з Україною дислоковані групи найманців із ПВК Вагнера, які пройшли тренування на базі ГРУ біля Краснодара.

У НАТО, повідомляють джерела Reuters, також посилюються побоювання, що вторгненню РФ в Україну передуватиме інформаційна війна та кібератаки на критично важливу інфраструктуру країни, наприклад, електричні та газові мережі.

Раніше влада США неодноразово заявляла, що перед вторгненням в Україну Росія може використати своїх найманців, сили спеціальних операцій та інші спеціальні методи ведення війни.

Як раніше писав Фокус, російська приватна військова компанія Вагнера перекинула частину своїх найманців із Центральноафриканської республіки в Східну Європу. За розповідями колишнього бранця російських бойовиків, він чув від місцевих солдатів, що росіяни "поїхали в Україну".

За даними ЦРУ, нове російське вторгнення в Україну заплановане на 16 лютого. При цьому деякі джерела західних ЗМІ припускають, що США навмисне поширили цю інформацію, щоб порушити російські плани нападу.

Нагадаємо, керівник дослідницької групи Bellingcat Христо Грозев поставив під сумнів розвіддані США та НАТО про ймовірне вторгнення РФ в Україну.