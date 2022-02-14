РФ перебросила в Украину наемников, чтобы создать предлог для вторжения, — Reuters

По данным источников агентства в западных спецслужбах, в ОРДЛО растет число боевиков из российских частных военных компаний.

В НАТО считают, что Россия планирует создать предлог для нового вторжения в Украину с помощью "точечных убийств", совершенных российскими наемниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в западных спецслужбах.

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Такой вывод в Альянсе сделали после сообщений разведки о росте числа боевиков российских частных военных компаний на оккупированной территориях Украины.

По данным источников Reuters, Россия может провести операцию "под чужим флагом" внутри Украины, чтобы оправдать вторжение

"Вполне вероятно, что российские наемники под руководством российского государства будут вовлечены в любые боевые действия в Украине, потенциально сюда входит и создание предлога для вторжения", — сказал один из источников.

По данным агентства, среди наемников, которых отправили в оккупированный Донецк — бывший офицер ГРУ, ранее воевавший в ЧВК Вагнера. Его имя источники журналистов не называют.

Также, по информации СМИ, на границе с Украиной дислоцированы группы наемников из ЧВК Вагнера, который прошли тренировку на базе ГРУ возле Краснодара.

В НАТО, сообщают источники Reuters, также усиливаются опасения, что вторжению РФ в Украину будет предшествовать информационная война и кибератаки на критически важную инфраструктуру страны, например на, электрические и газовые сети.

Ранее власти США неоднократно заявляли что перед вторжением в Украину Россия может использовать своих наемников, силы специальных операций и другие специальные методы ведения войны.

Как ранее писал Фокус, российская частная военная компания Вагнер перебросила часть своих наемников из Центральноафриканской республики Восточную Европу. По рассказам бывшего пленника российских боевиков, он слышал от местных солдат, что россияне "уехали в Украину".

По данным ЦРУ, новое российское вторжение в Украину запланировано на 16 февраля. При этом некоторые источники западных СМИ допускают, что США намеренно распространили эту информацию, чтобы нарушить российские планы нападения.

Напомним, руководитель исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев подверг сомнению разведданные США и НАТО о вероятном вторжении РФ в Украину.