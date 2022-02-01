Перебрасывают в Украину: ЧВК "Вагнер" покидает Центральноафриканскую республику - Daily Beast

Российская частная военная компания "Вагнер" выходит десятки своих наемников из Африки, чтобы отправиться в Восточную Европу, где РФ угрожает Украине. Об этом сообщает The Daily Beast.

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По словам высокопоставленных офицеров в Центральноафриканской Республике, десятки наемников покинули страну уже сейчас, а еще большее количество выедет в ближайшие недели.

"Обычно, когда мы слышим, что кто-то уехал, мы обнаруживаем, что это всего лишь горстка — иногда пять или шесть человек в течение месяца. Сейчас же мы слышим, что за месяц уехали десятки", — рассказал изданию офицер из военного штаба в Банги, столице ЦАР.

Один из задержанных наемниками житель ЦАР рассказал изданию, что он слышал как солдаты в лагере описывали выезд наемников "прямо в Украину".

Чиновник, который как утверждается, связан с россиянами рассказал, что около 20 россиян уехали в январе в Восточную Европу. В издании отмечают, что несмотря на официальную позицию РФ, что ЧВК "Вагнера" не имеет к ним никакого отношения, по сути ее часто называют личной армией Путина.

После захвата одного из районов в ЦАР, наемники начали привлекать молодых людей для принудительных работ. Один из таких парней сообщил изданию, что за 15 дней в лагере они видели только четырех русских, которые и арестовали его.

"Позже мы слышали, как солдаты FACA говорили, что российские солдаты уехали в Украину", — заявил Патрис Гаопандия.

Сообщается, что на территории ЦАР находится около 1000 российских наемников. Часть "вагнеровцев" принимали участие в российско-украинской войне на стороне оккупантов. Также они были отмечены в Беларуси во время акций протестов после выборов. По данным аналитиков L24 Levant, ныне российские наемники находятся в 15 странах, в том числе ЦАР, Мали, Ливия и ряд других.

[ + – ] Где задействованы "Вагнеровцы"

Напомним, в Мали наемники охраняют чиновников и обучают военных в обмен на природные ресурсы.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает главу ЧВК "Вагнера" в участии в боевых действиях против ВСУ и преступлениях против украинской государственности в период 2014-2015 гг.