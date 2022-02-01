Перекидають в Україну: ПВК "Вагнер" залишає Центральноафриканську республіку — Daily Beast

Російська приватна військова компанія "Вагнер" виходить десятки своїх найманців із Африки, щоб вирушити до Східної Європи, де РФ загрожує Україні. Про це повідомляє The Daily Beast.

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За словами високопоставлених офіцерів у Центральноафриканській Республіці, десятки найманців покинули країну вже зараз, а ще більше виїде найближчими тижнями.

"Зазвичай, коли ми чуємо, що хтось поїхав, ми виявляємо, що це лише жменька — іноді п'ять чи шість людей протягом місяця. Зараз же ми чуємо, що за місяць поїхали десятки", — розповів виданню офіцер із військового штабу в Бангі, столиці ЦАР.

Один із затриманих найманцями мешканець ЦАР розповів виданню, що він чув, як солдати в таборі описували виїзд найманців "прямо в Україну".

Чиновник, який, як стверджується, пов'язаний з росіянами, розповів, що близько 20 росіян поїхали в січні до Східної Європи. У виданні зазначають, що незважаючи на офіційну позицію РФ, що ПВК "Вагнера" не має до них жодного відношення, по суті, її часто називають особистою армією Путіна.

Після захоплення одного з районів у ЦАР найманці почали залучати молодих людей для примусових робіт. Один із таких хлопців повідомив виданню, що за 15 днів у таборі вони бачили лише чотирьох росіян, які й заарештували його.

"Пізніше ми чули, як солдати FACA говорили, що російські солдати поїхали в Україну", — заявив Патріс Гаопандія.

Повідомляється, що на території ЦАР перебувають близько 1000 російських найманців. Частина "вагнерівців" брали участь у російсько-українській війні на боці окупантів. Також вони були відзначені в Білорусі під час акцій протестів після виборів. За даними аналітиків L24 Levant, нині російські найманці перебувають у 15 країнах, зокрема ЦАР, Малі, Лівії та низці інших.

[ + – ] Де задіяні "Вагнерівці"

Нагадаємо, у Малі найманці охороняють чиновників і навчають військових в обмін на природні ресурси.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює голову ПВК "Вагнера" в участі в бойових діях проти ЗСУ та злочинах проти української державності в період 2014-2015 рр.