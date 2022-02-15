"Город будут защищать тысячи горожан": в Одессе прошел тренинг базовой боевой подготовки

На обучение пришло свыше ста человек: ветераны российско-украинской войны, командование одесской бригады ТрО, а также обычные граждане.

12 февраля в Одессе прошел тренинг для все желающих по базовой военной подготовке, включающей в себя обращение с оружием, работа группами, захват зданий и ряд других. Об этом сообщается на странице Фонда "Повернись живим".

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Как указывают в публикации, оккупанты "бредят Одессой постоянно говоря о ее "российской принадлежности", но жители города отвечает на эту мантру звуком затвора ружья.

На тренинг по базовое боевой подготовке пришло около ста человек. Среди них были ветераны российско-украинской войны, командование одесской бригады теробороны и обычные гражданские для получения базовых навыков:

обращение с оружием

работа в группах для захвата зданий

движение пересеченной местностью в боевых порядках

"Это указывает, что в случае вторжения кремлевских войск или попыток создать очередную призрачную "республику" родной город будут готовы защищать сотни и тысячи одесситов", — подчеркивается в публикации.

Напомним, полковник британской армии написал советы для бойцов теробороны о нападении на вражеские патрули. А также то, каким образом бойцы ТрО должны действовать. Враг должен ощущать постоянный страх и уязвимость.