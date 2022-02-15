"Місто захищатимуть тисячі містян": в Одесі пройшов тренінг базової бойової підготовки

На навчання прийшло понад сто осіб: ветерани російсько-української війни, командування одеської бригади ТрО, а також пересічні громадяни.

12 лютого в Одесі пройшов тренінг для всіх охочих з базової військової підготовки, що включає поводження зі зброєю, роботу групами, захоплення будівель та низку інших. Про це повідомляється на сторінці Фонду "Повернись живим".

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Як вказують у публікації, окупанти "марять Одесою, постійно говорячи про її "російську приналежність", але жителі міста відповідає на цю мантру звуком затвора рушниці.

На тренінг із базової бойової підготовки прийшло близько ста людей. Серед них були ветерани російсько-української війни, командування одеської бригади тероборони та звичайні громадяни для здобуття базових навичок:

поводження зі зброєю

робота в групах для захоплення будівель

рух пересіченою місцевістю у бойових порядках

"Це вказує, що в разі вторгнення кремлівських військ або спроб створити чергову примарну "республіку" рідне місто будуть готові захищати сотні та тисячі одеситів", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, полковник британської армії написав поради для бійців тероборони про напад на ворожі патрулі. А також те, як бійці ТрО повинні діяти. Ворог повинен відчувати постійний страх і вразливість.